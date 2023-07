La sorpresiva confesión de Beltrán sobre la competencia con Borja y Rondón: “No voy a mentir, hablé para…”

Lucas Beltrán fue uno de los máximos responsables de la coronación de River en el torneo de la Liga Profesional. El Vikingo convirtió 11 de los 45 goles que lleva el Millonario hasta ahora en el certamen doméstico. Tras la coronación, el delantero enfrentó los micrófonos de TyC Sports.

Para comenzar, manifestó sus sensaciones tras la llegada de Miguel Borja y Salomón Rondón: "A principio de año, lo pensé. Dije 'tal vez me tendré que ir de nuevo a préstamo'. No te voy a mentir, tuve conversaciones para ver si podía salir a préstamos. Seguí entrenando y exigiéndome al máximo. Como digo siempre, cuando las cosas dan sus frutos después de tanto sacrificio que uno hace, se pone muy contento. Eso es lo que siento hoy".

"Se habían comunicado con mi representante algunos clubes. Se tomó como una posibilidad, nada más que eso. Yo estaba enfocado en trabajar acá", añadió Beltrán, quien se convirtió en el máximo goleador de la era de Martín Demichelis, anotando además tres tantos en la Copa Libertadores.

Sobre el momento en el que decidió definitivamente continuar en River, el Vikingo agregó: "Fui a la pretemporada, estuve acá y me estaba sintiendo bien. Pensé que no era el momento indicado para irme. No sé si fue el destino o qué, pero por suerte me pude quedar".

Para finalizar, Beltrán contó detalles de su relación con el resto de los delanteros del equipo: "Tenemos una buena relación. Hablamos, yo los escucho. Les pregunto cosas y ellos me responden. Nos miramos todo el tiempo y aprendemos uno del otro. Es un placer enorme tener compañeros de tanto nivel y poder mirarlos y aprender de ellos".