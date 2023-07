La fuerte revelación de Barco tras salir campeón con River: "Tuve una charla muy fuerte con Demichelis y..."

River se coronó como campeón del torneo de la Liga Profesional y uno de los jugadores que logró gran regularidad a lo largo de la temporada fue Esequiel Barco. El futbolista surgido de las divisiones inferiores de Independiente cambió los murmullos por aplausos y parece haber encontrado su lugar en el Millonario.

En las últimas horas el atacante dijo presente en el programa F12, de la pantalla de ESPN, y reveló detalles de uno de los momentos que vivió junto a Martín Demichelis en medio de la pretemporada que el equipo de Núñez realizó, a fines del 2022, en Estados Unidos.

Para comenzar, Barco manifestó: “Martín me ha ayudado muchísimo este año. Tuve una charla muy fuerte con él en Miami, nos dijimos muchas cosas. Yo tenía muchas ganas de poder revertir la situación del año pasado, sé que fui muy irregular. El cuerpo técnico me dio la confianza necesaria y las herramientas para poder desarrollarme adentro de la cancha. Fue muy lindo ayudar al equipo desde adentro”.

"Martín me había dicho que quería utilizarme por adentro, que quería sacarme de la raya, así tal cual fue. Yo me siento muy cómodo por el medio, estoy mucho más en contacto con la pelota. No sé si no estaba cómodo el año pasado, pero me gusta mucho estar en contacto con la pelota. Este año dije que tenía que mejorar mucho en la toma de decisiones, no podía ser que siempre las terminara mal o que hiciera una de más”, añadió sobre su diálogo con el DT de River.

Sobre el click que hizo para poder disfrutar del presente que atraviesa, Barco sentenció: "Estar en River te exige mucho. Esa charla con Demichelis me abrió mucho la cabeza. Sabía que tenía que hacer cosas por fuera del Club: alimentación, descanso, entrenamiento. Eso me ha ayudado muchísimo este semestre, me siento muy bien físicamente y Martín también me lo remarca”.