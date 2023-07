La “jugada” promesa que Barco debe cumplir tras salir campeón con River: “Me voy a…”

La llegada de Martín Demichelis a River potenció a Esequiel Barco. El volante, que Marcelo Gallardo trajo al club, había tenido temporadas con altibajos pero en esta Liga Profesional fue figura clave para que el millonario pueda consagrarse. El ex Independiente fue determinante, marcó goles y una vez logrado el objetivo reveló qué cambiará su look tras ser campeón.

En una de las tantas entrevistas que brindó luego de la victoria ante Estudiantes, contó: "Me voy a teñir el pelo por salir campeones. Amarillo, unos claritos, voy a ver si el lunes o el martes me lo hago". No será la primera vez que Barquito se tiña de rubio. Ya lo hizo cuando estuvo en el Atlanta United, de la MLS, donde también se consagró campeón.

Sobre sus sentimientos por lo conseguido, Barco expresó: "Esto es la felicidad plena. Este equipo trabajó desde que arrancó el año con una mentalidad positiva. Martín (por Demichelis) me encontró el puesto, me dio confianza y mis compañeros hicieron que todo sea fácil. Es una alegría enorme porque yo me quiero quedar en River, estoy muy contento, muy feliz".

River Plate, flamante campeón de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), se encaminó hacia la estrella número 70 de su historia con una ambición de triunfos que lo diferenció del resto de sus competidores. Desde el comienzo del año, consideradas todas las competencias oficiales que disputó ganó 23 de 33 partidos, una estadística que lo separa con buen margen del segundo equipo más ganador: Defensa y Justicia (17 triunfo en 31 encuentros).

La misma lógica se sostuvo en la propia Liga Profesional, en la que el campeón sumó 18 victorias por encima de Talleres de Córdoba (14), su escolta, San Lorenzo, Defensa y Lanús, que consiguieron 11 halagos cada uno. En términos de efectividad de triunfos, el "Millonario" arroja un 75%, mientras que del resto sólo el "Halcón" de Florencio Varela supera el 50%.