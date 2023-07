La exultante sentencia de Alcaraz tras conquistar Wimbledon: "Ganarle a Djokovic es..."

Carlos Alcaraz hizo historia en Wimbledon. Con apenas 20 años, el español venció a Novak Djokovic en una batalla de cinco sets en más de cuatro horas. Luego de festejar su segundo Grand Slam, el joven número 1 del mundo pasó por una larga jornada de entrevistas este lunes y dejó varios títulos, como su deseo de seguir compitiendo contra el serbio.

Lógicamente, Alcaraz fue el hombre más buscado del tenis mundial. Su histórico triunfo ante Djokovic pasó a la historia como un clásico, ya que la final tuvo momentos de altísimo vuelo por parte de ambos jugadores. Por esta razón, el murciano reconoció su alegría por ganarle al considerado como mejor jugador de la historia: "Es fantástico ganarle a Novak en su mejor momento, en esta etapa, hacer historia y ser el tipo que le gana después de 10 años invicto en esa pista (NdR: Djokovic llevaba once años sin perder en la cancha central de Wimbledon), es increíble para mí. Es algo que nunca olvidaré, eso seguro", expresó.

Luego, el campeón de la Catedral agregó: "Sé que ahora todo el mundo querrá ganarme, pero yo mantengo la vista puesta en Djokovic. Me encantaría jugar muchas veces más contra él porque sigo considerando que él es el mejor. No basta con ganarle un partido para cambiar eso, tengo que hacerlo más veces".

Alcaraz ganó su primer Wimbledon (EFE)

Este lunes, el español habló con diferentes medios y, en diálogo con diario As, marcó algunas cosas sorprendentes que trajo su título en el All England Club: "¿Si tengo que hacerme un tatuaje? Una frutilla no puede quedar mal", aseguró con una sonrisa. Una de las grandes tradiciones del major británico es comer esa fruta, por eso la mención.

Por otra parte, Alcaraz remarcó que lo sorprendieron varios saludos: "Me ha felicitado Will Smith, ¿hasta dónde hemos llegado?", soltó con la ingenuidad de quien, pese a ser el número 1 del tenis, no deja de ser un adolescente.