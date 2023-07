El tremendo sincericidio de Djokovic con Alcaraz tras perder la final de Wimbledon: “No pensé que con vos iba a…”

Novak Djokovic quedó en las puertas del 24° Grand Slam de su carrera como tenista profesional. Este domingo, luego de batallar durante cuatro horas y 43 minutos, el serbio cayó en cinco sets ante Carlos Alcaraz, quien a sus 20 años gritó por primera vez campeón en Wimbledon.

Alcaraz se quedó con una histórica final ante Djokovic. (Foto: EFE).

Luego de la caída el serbio, actual número dos del ranking mundial de la ATP, enfrentó los micrófonos y sorprendió con su tremendo sincericidio hacia el joven español: "Sabía que iba a tener problemas contigo en polvo de ladrillo y en canchas duras, pero no en césped. Bien hecho, niño".

Además, tras la derrota, Djokovic añadió: "Obviamente no me gusta perder partidos como estos, pero cuando las emociones bajen, voy a estar muy agradecido porque he ganado muchos partidos cerrados como ante Roger Federer en 2019. Esta vez me tocó perder a mi".

"Es muy difícil digerir cuando uno está tan cerca, pero estos son los momentos por los que uno trabaja todos los días, para poder tener la posibilidad de jugar en los torneos más importantes del calendario. Tengo que felicitar al ganador y seguir adelante", sentenció el serbio.