Se agotaron las populares de River en Mendoza y hay quejas en las redes: qué pasa con las plateas

Las entradas populares para ver a River Plate en Mendoza el próximo jueves a las 22 horas ante Talleres por los 16avos de final de la Copa Argentina se agotaron en apenas un puñado de minutos, según se advierte en la página autoentrada.com.

Los hinchas de River que lograron superar la cola virtual aseguran que se podían comprar hasta 4 entradas populares, plateas cubiertas o plateas descubiertas.

Apenas minutos después de las 16 las entradas vía online se agotaron y la venta continuará solo para plateas este lunes de 11 a 18 en las boleterías del estadio Malvinas Argentina (Playa Oficial).

Quejas en las redes sociales

"Lugar 96 de la cola y no pude comprar!", "entré en puesto 2000 en la cola para entradas de River. Cuando me habilitó a comprar ya estaban agotadas. Muy raro" y "no puedo creer desde las 2 de la tarde con mi hermano tratando de conseguir entradas para ir a ver a River, y están agotadas", son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales. Miles de hinchas de River se quejan de que no consiguieron tickets.

Cómo canjear la entrada que compré online para ver a River en Mendoza

Quienes pudieron comprar a través del sitio autoentrada.com deberán realizar el canje de entradas los días martes 18, miércoles 19 o el mismo jueves 20 de julio, de 11 a 18 horas. Quienes compraron plateas de forma online deberán acercarse a San Juan 588 (Ciudad) y quienes compraron populares de forma online, a San Martín 829 (Ciudad).

Para retirar las entradas habrá que presentar el QR de los tickets adquiridos (digital o impreso). Podrán retirar solo las personas que realizarzon la compra con la tarjeta utilizada y su DNI, "sin excepción", advierten desde la organización.