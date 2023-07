La frase “saca chapa” de Demichelis en los festejos de River campeón: “De los últimos 30 torneos se…”

Feliz y emocionado a partir de una consagración en el torneo de la Liga Profesional (LPF) que se consumó con dos fechas de anticipación, Martín Demichelis resaltó que el equipo que dirigió supo representar "el sentimiento del hincha" de River Plate y sacó chapa con una particular frase en medio de los festejos tras la victoria ante Estudiantes.

"Hay que disfrutar porque es un torneo largo, que no es fácil. No creo equivocarme, pero se ganaron 3 de los últimos 30", reflexionó el entrenador que llegó hace ocho meses al club y ya pudo lograr un título,y agregó: "Me sentí muy orgulloso y representado por cómo vi jugar al equipo".

River es el nuevo campeón argentino.

"Salimos campeones a lo River: cuando llegué a la institución estaba convencido de que lo podíamos hacer de la manera que les gusta a nuestros hinchas. Gracias a Dios los jugadores, teniendo que acoplarse a un nuevo entrenador, la captaron enseguida. Es muy grande este estadio, muchísima gente fiel. Llenan la cancha cada vez que jugamos de local, independientemente del rival, la hora o el día. Se agradece muchísimo", continuó el técnico que llegó tras dirigir la Reserva del Bayern Munich.

Además reconoció que lo conseguido es fruto del trabajo de mucha gente: Este festejo representa el trabajo de tantísima gente y el merecimiento de tantísimas cosas, tantísima hinchada que tenemos en todas partes de mundo. Esto no es del cuerpo técnico o de los jugadores sino de todos, del Mundo River, que está feliz".

"Me alegra haber aportado este granito de arena a una institución muy rica, con muchísimos títulos y muchísimas cosas que la enriquecen. Estoy muy emocionado, muy feliz, es difícil de explicar lo que es ver desde adentro el Monumental feliz", cerró.