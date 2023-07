El tuit del Bayern Múnich para celebrar el título del River de Demichelis: “Nos da mucho…”

A través de sus redes sociales, Bayern Múnich felicitó a Martín Demichelis, ex jugador de esa institución, y también a River por salir campeones en la Liga Profesional. El club alemán forma parte importante de la carrera del ex defensor y sus autoridades no estuvieron ajenas a este logro personal tan especial.

"Nos da mucho gusto ver que ese camino lleno de éxitos continúa Muchas felicidades ‘Micho’ y a toda la hinchada de River Plate por este título de liga", escribió el club, en su cuenta oficial en Twitter, en un posteo que acompañó con algunas fotos para resumir el paso del entrenador por la entidad.

Con el conjunto alemán, donde Demichelis estuvo siete años y medio como jugador, ganó once títulos: conquistó cuatro veces la Bundesliga, dos veces la Copa de la Liga, cuatro veces la Copa de Alemania y una vez la SuperCopa de Alemania. También disputó la final de la Champions League 2010, pero su equipo perdió contra Inter de Milán.

Sumado a que fue donde inició su camino como entrenador, dirigiendo en las divisiones formativas. Tras ello, recibió el llamado de River en 2022 para ser el reemplazante de Marcelo Gallardo. River consiguió anoche el título número 70 de su historia y se acercó a cuatro conquistas del Boca Juniors, el más laureado de Argentina,

También elevó su récord de ligas AFA con 38 estrellas, 37 logradas en la era profesional y una en la amateur. Además de esa cosecha, River ostenta en sus vitrinas 14 copas nacionales, 12 copas internacionales y seis trofeos AFA-AUF.