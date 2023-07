El “look Miami” de Messi, Antonela y sus hijos al llegar a la presentación en Inter

El Inter Miami ya comenzó el gran evento de presentación de Lionel Messi en el DRV Pink Stadium de Fort Lauderdale, luego de la demora tras la intensa tormenta de lluvia y rayos que retrasaron el inicio.

Cerca de las 21, horario de Argentina, el astro rosarino acudió al estadio, acompañado por su esposa Antonella Rocusso y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

La llegada de Messi no pasó para nada desapercibida. Así como la remera de la llegada a París -cuando fue contratado por el PSG- se convirtió en furor y se revalorizó, no sería loco pensar que el look actual pasará por una situación similar.

La remera blanca de Adidas, que viste al astro, tiene la insignia de la marca del futbolista y un "10" en la espalda con el uno a lo Inter Miami, pintado de rosado con la tipografía de la presentación del argentino.

Además, los hijos de Messi tienen la camiseta del Inter con la 10 de Lionel, mientras que Antonella luce un pantalón rosado con un top blanco, los colores del equipo.

En simultáneo, los hinchas del Inter Miami comienzan a llenar las instalaciones del estadio que será el epicentro del evento. Antes de la presentación oficial, un grupo de artistas llenará de música el evento.

Beckham fam have arrived. uD83EuDE77 pic.twitter.com/oFK4eiHA1n — Major League Soccer (@MLS) July 16, 2023

Beckham también llegó al estadio

El máximo dirigente del Inter Miami y uno de los dueños de la institución, David Beckham, también acudió al estadio tras la demora, con el propósito de oficiar de anfitrión en la presentación del astro argentino.

El exfutbolista llegó junto a su esposa Victoria Adams, conocida por ser exintegrante del grupo musical Spice Girls.