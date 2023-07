River campeón: las 9 frases más fuertes de Demichelis camino al título

El mundo River se había llenado de incertidumbre tras la salida de Marcelo Gallardo. El Muñeco dejó unos zapatos demasiado grandes para llenar y muchos estaban aterrados por el día después a la despedida del gran ídolo. Sin experiencia previa al frente de un equipo de Primera, Martín Demichelis tomó el fierro más caliente de la historia del Millonario y comenzó su camino. Siete meses después, el nuevo DT ya escribió su primer gran capítulo con el título de la Liga Profesional 2023.

Seguramente, su frase más rimbombante llegó tras un 3-0 ante Sarmiento. Inflando el pecho por su equipo, el DT reveló el deseo que tenía para su River: "Seguiremos trabajando para que ojalá en algún momento este equipo se asemeje a La Máquina de River que los hinchas tanto esperan", aseguró. Y vaya si cumplió.

Los prejuicios por su larga estadía fuera del fútbol argentino estuvieron a la orden del día. Como si esto fuera poco, algunas derrotas a comienzos de año, como ante Belgrano y Arsenal de local, sembraron algunas dudas. Pese a esto, Demichelis dejó en claro desde el principio que la adaptación a su estilo de juego iba a costar, exactamente, ocho partidos: "No solo River sino la gran mayoría de los equipos van a necesitas unos ocho partidos para encontrar el funcionamiento, salvo los equipos que llevan mucho tiempo con el mismo entrenador y con el mismo plantel", dijo tras la victoria ante Argentinos Juniors.

En sus primeros ocho encuentros, el Millonario cosechó seis victorias y dos derrotas. Luego de ese plazo autoimpuesto por el entrenador, el equipo cayó derrotado en apenas tres encuentros (dos por Libertadores y uno por Liga) de los siguientes 26. Pero sobre todo mostró una notoria mejoría en el juego, que lo llevó a ganar con comodidad la liga argentina.

El octavo partido del año fue, precisamente, una goleada por 3-0 ante Racing de Córdoba por Copa Argentina. Probablemente, ese fue el primer triunfo contundente de la nueva era, por lo que el DT habló de la vara que pone el hincha con una frase muy particular: "Sé que el socio de River paga el abono más caro de la argentina y no solo va a ver a su equipo ganar, sino que exige una manera de cómo ganar. Estoy en esa búsqueda", aseguró.

Luego del mal debut copero en Bolivia, River regresó al torneo local con dos goleadas, ante Huracán y Gimnasia. Ante el Lobo, Demichelis señaló que se confió de más con el rendimiento de sus dirigidos y señaló como negativa una decisión con el césped del Monumental: "La cancha estaba a 26 (milímetros) y la bajamos a 22: estaba rapidísima. Por el nivel que había visto en los chicos, pensé que iba a ser una ventaja para nosotros... Son cosas para tener en cuenta", recalcó, demostrando que estaba en todos los detalles.

A las "premoniciones" sobre los ocho partidos y la Máquina, Demichelis quiso poner cierta calma sobre la euforia que vivió River durante todo el campeonato. Puntero desde hace muchísimas fechas, el DT hizo un cálculo que, a la postre, terminó siendo exacto: "No estamos ni en la mitad del torneo, el fútbol argentino es muy competitivo. Con 27 puntos no somos campeones, no podemos festejar nada, hay que sacar otros 27 y ver si con 54 nos alcanza, ja", tiró después de golear al Lobo. Este sábado, el Millonario se consagró con 57 unidades, tres por encima de esa cantidad.

Desconocido en el ámbito local, muchos integrantes del ambiente veían rara la forma de declarar de Demichelis. Sus extensos análisis tácticos sobre los rivales y algunas respuestas fuera de lo común llamaban la atención y le generó más de una confrontación. Este fue el caso de Frank Kudelka, quien después de la visita de River a Lanús apuntó contra su colega: "La gente que logra el lugar de privilegio de dirigir a River tiene que estar acorde y no debe hablar de gente que no conoce. Me vino a la mente una comparación: su antecesor, un señor como Marcelo Gallardo, lleno de títulos, no se sentía en un trono donde había que generarle pleitesía", tiró.

Ante esta fuerte frase, Demichelis no se quedó callado: "Soy nuevo en el fútbol argentino como entrenador y trato de cumplir los protocolos que el fútbol argentino manda. No me paré yo. Yo no me pongo en el trono de nadie. Soy de un pueblo muy humilde. En el pueblo, te cruzás diez veces en el mismo día a la misma persona y la saludás diez veces, con las mismas ganas y alegría. Entendí por protocolo que el entrenador local va a saludar al visitante", aclaró.

Sin dudas, una de las grandes noches del primer semestre de River fue el triunfo agónico ante Boca. Más allá de tratarse de un Superclásico, el Millonario venía de sufrir cinco goles ante Fluminense y el Xeneize venía en alza, algo que Nicolás Figal reflejó al decir que iban a "hacer un buen partido en el Gallinero". Después del gol de Miguel Borja, Demichelis le contestó al zaguero rival: "Sobre todo para el hincha de River, seguramente lo que dijo Figal era una chicana como lo definieron. Para mí, que tengo que analizar las cosas objetivamente, habló con respeto. ¿Sabés por qué? Porque dijo vamos a ganar a Chile y vamos a ir a hacer un buen partido al Monumental. Lo definió con otro adjetivo calificativo... Eso, para mí, me demuestra que nos están teniendo mucho respeto. Habló con respecto o, no quiero pecar de soberbio, con un grado de inferioridad o inseguridad de decir 'no podemos ganar en la cancha de River'", disparó.

Además de la picante respuesta a Figal, el DT de River se vio visiblemente emocionado tras ganarle a Boca y casi le dio lugar a las lágrimas: "En lo personal, es mi primer Superclásico, no quiero mirar a la derecha porque me voy a emocionar. Pero es para mi familia, para mi mujer, que se bancó venir a la Argentina, y ella sabe que venimos de vivir una semana muy especial. Es para ella también", expresó.

Más avanzado el campeonato y con el título casi en el bolsillo, Talleres le birló a River la posibilidad de dar la vuelta olímpica ante San Lorenzo. Luego del empate 0-0, Demichelis arremetió con todo: "No vinimos a conformarnos con un empate, de hecho, el vestuario no está festejando nada. Vinimos a buscar los tres puntos, empatamos, no conseguimos los tres, no se perdió, el tercero de la liga queda descartado y nosotros dependemos de nosotros", contestó de forma contundente.

A siete meses de su asunción en el Millonario, Micho ya consiguió su primer objetivo. No obstante, y como él siempre remarca, el hincha de River siempre quiere más, por lo que ahora buscará dar otro salto de calidad con miras a la Copa Libertadores.