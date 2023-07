Racing empató con Rosario Central y no puede escalar en la tabla

Racing necesitaba ganar para recuperar sensaciones y escalar en la tabla. Pese a que estuvo arriba en el marcador, Rosario Central siempre mereció más y llegó al empate. Luego, ambos equipos intercambiaron golpes y situaciones clarísimas de gol, pero no pasaron del 1-1 que no convence a ninguno.

Los goles del empate entre Racing y Rosario Central

EMPATÓ EL CANALLA uD83DuDD35uD83DuDFE1



Gran tiro libre de Malcorra, rebote y Alejo Veliz apareció para el 1-1 de Rosario Central ante Racing.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/7wYOEQatTR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 15, 2023

¡GOL DE RACING! ?uD83DuDD25



Gonzalo Pioviconvirtió el penal y la Academia le gana a Rosario Central en el Cilindro.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/2PrOKqPK8r — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 15, 2023

Los primeros 45 minutos vieron a un Canalla mejor parado, pero una buena jugada de Juan Nardoni derivó en penal para la Academia y un zapatazo de Gonzalo Piovi. Rápidamente, los de Miguel Russo lograron justificar su buen rendimiento con un gol de Alejo Véliz.

El encuentro dejó a Central dentro de la zona de clasificación a Copa Sudamericana, mientras que la 'Academia' de Avellaneda necesita seguir sumando para jugar torneos continentales durante la temporada 2024.



Para el encuentro, el técnico Fernando Gago dispuso una defensa juvenil con el debut de Tobías Rubio, sumado a Tomás “Toto” Avilés y Santiago Quirós. Solamente Gonzalo Piovi se alistó como hombre experimentado. Además, el mediocampista Baltasar Rodríguez también se movió desde el arranque para darle preponderancia a los valores albicelestes surgidos del predio Tita Mattiussi. .



A los 5 minutos, Ignacio Malcorra ejecutó de manera notable un tiro libre que obligó a Gabriel Arias a demostrar porque es uno de los mejores arqueros de la Liga argentina desde hace un par de años.



A los 16m., Juan Nardoni guapeó y forcejeó con rivales, cayó una vez, se levantó y volvió a caer en una jugada poco clara, que generó muchos reclamos de la parcialidad local.



El arbitro Fernando Rapallini consultó en el VAR y sancionó penal de Alan Rodríguez a Nardoni.



Piovi se hizo cargo de la falta y la clavó, junto al palo izquierdo de Broun para adelantar a la 'Academia' en el marcador.



Central comenzó a tomar control del juego y a inclinar la cancha, pero la defensa albiceleste respondió muy bien, en especial 'Toto' Avilés, que mostró mucha solvencia en los cruces.



Pero el duelo Malcorra-Arias tuvo un segundo capítulo a los 37 minutos, cuando el extremo visitante utilizó su zurda de manera impecable, la pelota dio en el palo y rozó en Arias. Entonces, Véliz capturo el rebote y desde dentro del área chica definió muy bien.



El primer tiempo concluyó con los rosarinos siendo más agresivos y profundos, mientras que a Racing le costaba darle el balón a Gabriel Hauche y Nicolás Oroz.



En el segundo tiempo, Racing se adelantó en el campo y el equipo visitante bajó la intensidad, porque Malcorra y el punzante colombiano Jaminton Campaz gravitaron mucho menos.



Las acciones de Racing frente al arco defendido por Broun comenzaron a crecer, pero el equipo local extrañó la presencia de un goleador, un definidor que pudiera plasmar en la red tantas ilusiones.



Central retrocedió unos metros pero no pudo progresar demasiado, ya que la juvenil defensa racinguista tuvo una gran labor frente a una delantera difícil compuesta por el triunvirato Malcorra-Veliz-Campaz.



Racing metió a Central en su campo y probó por todos los sectores, pero no pudo hasta que, en tiempo adicionado, los rosarinos estuvieron a punto de ganarlo cuando un cabezazo del recién ingresado Lautaro Giaccone dio en el travesaño.



En la siguiente maniobra, el juvenil Tomás Pérez dominó en el área y su remate se estrelló en el palo de Broun.



Ambos equipos terminaron jugando con juveniles en el mediocampo y las situaciones de gol se sucedieron frente a los arcos. Los arqueros Arias y Broun respondieron bien, razón por la cual la paridad no se alteró.



Fuente: Télam