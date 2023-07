Por qué Demichelis quebró en llanto en TV durante los festejos de River campeón: “Yo sé que..."

Martín Demichelis sabía la dificilísima tarea que tenía cuando asumió como entrenador de River. Desconocido como DT en el fútbol argentino, el exjugador del Millonario tomó el fierro caliente de reemplazar a nada menos que Marcelo Gallardo. En siete meses, el técnico salió campeón de la Liga Profesional, firmó su primera página dorada en la historia del club y recordó con emoción a sus padres, que ya no están con él y lo alientan desde arriba.

Soltando lágrimas, la mente detrás del River campeón del fútbol argentino habló sobre sus papás, Juan Carlos e Ilda Margarita: "¿La primera imagen que se me ocurre? Sin dudas, las de mis viejos. Mi mamá era mi fan número 1 y se perdió tantas cosas de jugador, ahora de entrenador... Un día, mi papá antes de irse me dijo 'sé que vas a ser un gran entrenador y ojalá te pueda acompañar' y ya no lo tengo. Yo sé que de algún lado me apoya", comenzó a relatar.

Un Demichelis muy emocionado intentó seguir con su respuesta como pudo: "Hablan de De Vicente (Adrián, su representante que también perdió la vida en un accidente vial), fue uno de los que me marcó el camino. Ellos son los primeros que se me vienen a la cabeza", expresó.

La camiseta especial de Demichelis con el nombre de su mamá.

Luego, el DT de River campeón agradeció a sus seres queridos, como su esposa Evangelina Anderson: "Sin mi mujer hubiese sido imposible estar fuerte en el día a día. Ser entrenador de River es muy agotador, pero lo disfruto. Incluso en los momentos más difíciles", sentenció.

Por último, Demichelis felicitó al mundo millonario y le pidió que disfrutara: "Hay que disfrutar porque es un torneo largo, que no es fácil. No creo equivocarme, pero se ganaron tres de los últimos treinta", soltó.