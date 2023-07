La llamativa “broma alemana” que Demichelis hace en los entrenamientos de River: “Es con el afán de divertirnos”

Martín Demichelis se prepara para alzar el primer título de su carrera como director técnico de River. El fin de semana al Millonario le alcanzará sumar un punto para cortar la racha de más de un año sin títulos (en la temporada 2022 con Marcelo Gallardo a la cabeza no logró campeonatos).

En la previa del duelo del sábado ante Estudiantes de La Plata, Micho dialogó con diario La Nación y reveló detalles de cómo ha vivido hasta el momento su primera temporada al frente del plantel profesional del club de sus amores. También, contó la broma que junto a Javier Pinola le juegan al resto del cuerpo técnico.

Demichelis junto a Pinola y Lux, sus ayudantes de campo.

Ambos exfutbolistas muy queridos en el mundo River, pasaron por el fútbol alemán, donde jugaron varios años. Y ambos hablan muy bien el idioma alemán, que muy pocos logran manejar de la manera que lo hacen ellos: "A veces nos reímos porque nos ponemos a hablar en alemán entre los dos y Poroto Lux y el Flaco Saccone quedan excluidos, jaja, y lo hacemos con el afán de divertirnos. Pero con Javi muchas veces descubrimos que somos muy alemanes. Sí, muy alemanes", confesó Demichelis.

Con respecto a lo que ha sido hasta aquí su paso por el Millonario, Martín soltó: "La historia de esta institución exige, no hay lugar para la cautela ni la especulación. Prefiero que me critiquen por ir en búsqueda del ataque, por ir en búsqueda de la victoria, y no ser un especulador. Está claro que tomé nota de todo lo que nos fue pasando, tanto en La Paz como en Fluminense, en Barracas, pero no concibo otra forma de enseñar que no sea a través del protagonismo.

"Independientemente del rival, de la cancha y de las circunstancias. Hemos tenido partidos mejores y peores, pero a lo largo de estos siete meses me han gustado muchas cosas del equipo… Y tengo que ser honesto también: pensé que nos iba a llevar más tiempo inculcar ciertas cosas", sentenció el DT de River.