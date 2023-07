La inesperada confesión de Demichelis a días de poder ser campeón con River: "Pensé que nos iba a…”

River se prepara para dar su primera vuelta olímpica de la temporada. Si Talleres no le gana a Huracán el viernes o si el Millonario suma al menos un punto el sábado ante Estudiantes, Martín Demichelis pondrá en sus vitrinas el primer título de su carrera como DT del Millonario.

En la previa de lo que podría ser un inolvidable fin de semana, el director técnico del elenco de Núñez rompió el silencio. En su diálogo con La Nación el exjugador del Bayern Múnich y la Selección argentina, entre otros, reveló detalles de su primera experiencia dirigiendo en el fútbol argentino.

Demichelis podría levantar su primer trofeo como DT de River.

Al ser consultado sobre el motivo por el cual suele arriesgar en cada partido de River, Micho manifestó: "La historia de esta institución exige, no hay lugar para la cautela ni la especulación. Prefiero que me critiquen por ir en búsqueda del ataque, por ir en búsqueda de la victoria, y no ser un especulador. Está claro que tomé nota de todo lo que nos fue pasando, tanto en La Paz como en Fluminense, en Barracas, pero no concibo otra forma de enseñar que no sea a través del protagonismo. Independientemente del rival, de la cancha y de las circunstancias. Hemos tenido partidos mejores y peores, pero a lo largo de estos siete meses me han gustado muchas cosas del equipo… Y tengo que ser honesto también: pensé que nos iba a llevar más tiempo inculcar ciertas cosas".

Como no podía ser de otra manera Demichelis se refirió a la situación de Enzo Pérez, quien mantiene en vilo a los fanáticos desde hace algunas semanas: "Con el primer jugador que me puse en comunicación cuando me designaron DT fue con Enzo. No a diario, pero hablo mucho con él y me dijo: ‘Cuando no me sienta capaz de rendir lo que exige esta institución, voy a ser el primero en avisarte que no voy a continuar’. Él va a decidir qué día se marchará de River, no será la institución, ni el hincha, ni el entrenador. Faltaría más. Enzo tiene todo el respeto ganado merecidamente para decidir hasta cuándo jugará en River".

Para finalizar, entre risas, reveló las bromas que suelen hacerle con Javier Pinola al resto del cuerpo técnico: "A veces nos reímos porque nos ponemos a hablar en alemán entre los dos y Poroto Lux y el Flaco Saccone quedan excluidos, jaja, y lo hacemos con el afán de divertirnos. Pero con Javi muchas veces descubrimos que somos muy alemanes. Sí, muy alemanes".