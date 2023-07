La durísima confesión de Demichelis sobre los dramas que pasó en su vida: "Ya no veo..."

Martín Demichelis vive el hoy y por lo dicho, lo disfruta. El presente le sonríe, claro. River está a un paso de ser campeón del torneo local y disputando los octavos de final de la Copa Libertadores. Su equipo gana y muestra una identidad, en la primera experiencia como entrenador de un equipo de primera división.

Sin embargo, no todas fueron alegrías en su vida, a pesar de la exitosa carrera que atravesó en Alemania, Inglaterra, España y Argentina; le tocó sufrir muchos episodios durísimos que lo marcaron para siempre. De hecho, en una entrevista con La Nación, confesó por qué no proyecta a largo plazo y en cambio vive el más riguroso de los presentes.

“¿Proyectar? No, no. ¿Sabés por qué? Porque tenía muchos planes y me los arrebataron. Con 15 años no podía entender que mi mamá, enferma, se podía ir. A esa edad uno no se queda sin mamá. Después, tenía tantos planes con mi papá, que era un gran amigo, y de repente en un accidente de tránsito, viniendo de Justiniano Posse a buscar al aeropuerto a mi hermana que regresaba de Europa porque había nacido mi hija Lola en 2013, encontró la muerte. Mi abuela que nos crió se nos fue, mi abuelo accidentado. Un borracho que te mata a tu hermano mayor (por su excompañero y padrino de su hijo Adrián De Vicente), mi único representante (por Javier Cyterszpiler, exrepresentante de Maradona) que se suicida", comenzó el duro relato Demichelis.

Demichelis se abrió sobre su vida íntima y los desafíos que lo marcaron.

Y concluyó: "Entonces no, no, ya no veo mucho más allá del hoy. Y mirá que vengo de la cultura alemana, que planifican todo a 20 años, y pienso, 'put*, qué paciencia, qué bárbaro, y no se les inmuta un músculo'. Pero ya no, no puedo planificar más allá del corto plazo, y disfrutar del hoy”.

Para cerrar, el DT de River confesó qué es lo que disfruta ahora: "Disfruto de volver a casa, de mi familia, de jugar al ajedrez con mi hija Lola, de los mates, de los perros. No he visitado restaurantes ni he visitado teatros desde que regresamos a la Argentina. No tengo apariciones públicas. Consumo sólo el WhatsApp, no tengo redes sociales. Solo usé Twitter en 2014 y no volví a usarlo".

Además, añadió que no mira fútbol y tiene otro deporte para practicar: "Prefiero jugar al golf, si pudiera, jugaría todos los días, es mi hobbie favorito. Podría jugar al fútbol, estoy sano, y si voy a Posse y mis amigos me invitan, voy y juego. Pero tras ser jugador profesional, me prendía en ligas nocturnas para mayores de 35. Pero yo iba a divertirme y ellos jugaban en serio. Y no. Se peleaban, discutían entre propios compañeros, y no, no. Y además, se me apagó la cabeza a la hora de entrenar, en cambio me apasiona tanto ver partidos, analizarlos. No veo películas y tampoco series, y si tengo tiempo libre, y no lo estoy compartiendo con mi familia, sigo viendo partidos, buscando jugadores. ‘¿Cuándo te vas a desconectar?’, me dicen. No, no, yo soy así, no me voy a desconectar. Yo así estoy disfrutado".