La sincera confesión de Leo Messi tras ganar el Mundial: "Cuando me retire voy a..."

El día que ningún futbolero quiere ver llegar está cada vez más cerca. Inevitablemente, Lionel Messi algún día dejará de jugar con la Selección argentina y al fútbol en general. Aunque recalcó que todavía quiere disfrutar de sus logros y jugar a la pelota, el capitán albiceleste reveló lo que cree que le pasará cuando cuelgue los botines.

En diálogo con la periodista Sofía Martínez en el ciclo Llave a la eternidad, de la TV Pública, la Pulga tocó muchos temas, pero uno recurrente fue "el día después". Nuevamente, el rosarino no quiso generar falsas expectativas sobre su presencia en el próximo Mundial y aclaró que su retiro en la Selección llegará "por una cuestión lógica" de edad.

La modalidad de la entrevista giró en torno a preguntas que le hicieron el resto de los campeones del mundo a su capitán. En su turno, Paulo Dybala le consultó a Messi si era consciente de la admiración que despierta en la gente y de sus logros: "Cuando todavía estás en competición [sic], o tenés objetivos por delante, no valorás realmente lo que vas consiguiendo, ¿no?", expresó.

Luego, el nuevo jugador del Inter Miami agregó: "Yo estoy en un momento de mi carrera en el que valoro muchísimo lo que me pasa, valoro mucho más todo porque sé que son los últimos años. Sé que, cuando me retire y no jugué más, voy a valorar muchísimo más todo esto".

"Sobre todo el hecho de ser campeón del mundo porque eso queda para toda la vida, queda para siempre. En un país como el nuestro, que es tan futbolero y agradecido, va a quedar en la historia y va a haber situaciones en las que te hagan volver a ver lo que significa ser campeón del mundo", concluyó Messi.