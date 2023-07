Lo que no se vio del fuerte cruce entre Enzo Pérez y Batalla: “Festejan el…”

El empate entre San Lorenzo y River terminó con discusión, algunos empujones, como también tensos cruces entre los futbolistas de ambos clubes. Uno de los que se terminó viralizando fue el que mantuvieron Enzo Pérez y Augusto Batalla. El arquero, que pertenece al millonario, tuvo algunas actitudes que molestaron al mendocino quien no se quedó callado.

En las últimas horas apareció un nuevo video del momento, donde Batalla aparece rodeado de jugadores de River y es cuando Enzo le dice: "No sabía que eras tan guapo boludo", pero la cosa no queda ahí ya que mientras se retira hacia su vestuario Pérez le dice "Festejan el empate", a lo que el arquero responde con un "dale, dale, si".

Luego, el actual hombre del Ciclón habló al respecto y le bajó el tono a la polémica: "No, no pasó nada... después empiezan con toda la película. Son cosas del partido. Ya nos sentaremos a comer un asado, darnos un abrazo, tomar un vino y pasarla bien". Batalla, además, se acercó a Martín Demichelis con quien también habló durante varios segundos.

Al ser consultado por su charla con el arquero rival, el entrenador respondió: "¿Con quién? Me olvidé de lo que hablé ya". Con su respuesta no quiso alimentar los rumores y desestimó la pregunta tan pronto como pudo. "No, no voy a hablar del mercado, lo repito en cada conferencia de prensa", sentenció.

Sobre su posible regreso a River, Batalla tampoco dio muchas vueltas: "Veré qué sucede con mi futuro, no depende de mí volver a River, ahora estoy enfocado acá", señaló.