Scaloni se la jugó y eligió entre Messi y Maradona: “Para mí el mejor es…”

Solo restan un puñado de días para volver a ver a la Selección argentina en acción. La Albiceleste, campeona del Mundial de Qatar 2022, enfrentará a los seleccionados de Australia (el 15 de junio en Beijing) e Indonesia (el 19 de junio en Yakarta) en la gira asiática que tendrá lugar en la doble fecha FIFA, la última antes del comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas.

Antes del viaje rumbo al continente asiático, Lionel Scaloni fue homenajeado en el predio que el seleccionado posee en Ezeiza. El oriundo de Pujato fue galardonado como el mejor entrenador del año de América, una distinción que entrega el diario El País de Uruguay.

La entrevista completa se dará a conocer este sábado, pero el mencionado medio ya adelantó algunas de las declaraciones del DT de la Selección argentina. “Muchas gracias, es un premio muy reconocido, me llena de orgullo. Es fruto del trabajo de mucha gente, del cuerpo técnico, de los jugadores. Está bueno que te reconozcan, no va a cambiar mi manera de ser pero sí que es lindo el reconocimiento de la gente del fútbol, sobre todo al cuerpo técnico, somos gente que pensamos todos de la misma manera y por eso da sus frutos”, comenzó agradeciendo.

Al ser consultado sobre Lionel Messi y su labor dentro del campo de juego, soltó: "Creo que es importante darse cuenta de lo que necesita un jugador como él. En los primeros meses con la Selección intentamos jugar un poco más rápido y de una forma algo más directa, y nos percatamos de que él no estaba cómodo, ni tampoco sus compañeros".

Para finalizar, como no podía ser de otra manera, Lionel Scaloni fue invitado a elegir entre dos de los mejores futbolistas de la historia. "Para mí Messi es el mejor, pero si puedo elegir, los dos", sentenció el director técnico campeón del Mundial de Qatar 2022 y, además, ganador del premio The Best, al mejor en su puesto.