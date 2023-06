Dónde podría vivir Messi en Miami: sus lujosas propiedades y sus dos barrios exclusivos preferidos

Tras dos décadas en Barcelona y otro par de años en París Saint-Germain, Lionel Messi decidió dejar atrás el fútbol europeo y embarcarse en nueva aventura hacia Estados Unidos. Allí lo espera el Inter Miami, único club de la popular ciudad del sur de Florida. Como bien aseguró en una entrevista a medios catalanes, el astro está dispuesto a vivir con más tranquilidad la última etapa de su carrera en un lugar que conoce y mucho.

Así como muchos argentinos, el campeón del mundo visitó Miami en diversas ocasiones, ya sea para jugar amistosos o para vacacionar. Más allá de esto, también es uno de los destinos preferidos del clan Messi para hacer negocios, ya que invirtió en dos proyectos inmobiliarios por sumas altísimas de dinero.

La Porsche Design Tower, edificio donde Messi tiene un dúplex

La vista al mar del Porsche Design Tower.

El ascensor de autos que tiene la Porsche Design Tower, directamente al estacionamiento privado de cada unidad.

En primer lugar, el rosarino adquirió un dúplex de 500 metros cuadrados con vistas al mar por 5 millones de dólares en 2019. Dicha propiedad forma parte de la torre Porsche Design, ubicada sobre la Avenida Collins en Sunny Isles Beach, en el noroeste de Miami. El edificio tiene un terreno de 8900m2 y consta de 132 departamentos. Entre otras cosas llamativas, estos tienen cocinas de verano, chimenea y hasta un ascensor de autos que va directo al estacionamiento que tiene cada unidad.

La Porsche Design Tower fue un proyecto que costó 560 millones de dólares y fue edificada en 2017. Un dato interesante para Messi es que se ubica a poco menos de media hora de distancia del DRV PNK Stadium, la casa del Inter Miami. Entre otros propietarios multimillonarios destacan los reggaetoneros Anuel AA y Maluma y la estrella del beísbol estadounidense Carlos González.

Otra estrella del mundo del deporte que tiene propiedades por la zona es nada menos que LeBron James. El máximo anotador de la historia de la NBA compró un condominio de 9 millones de dólares en The Estates at Acqualina, a tres cuadras de la casa de Messi.

LeBron y Messi, en un entrenamiento del Barcelona en 2012. Ahora serán vecinos en Miami.

No obstante, el capitán de la Selección argentina puso en venta la propiedad a fines de 2022. El valor estimado ronda los US$ 7 millones, pero todavía no pudo dar con un comprador dispuesto a desembolsar dicho monto. Ante su inminente llegada a South Beach, Leo podría reconsiderar esta decisión, mudarse al dúplex y disfrutar de, entre otras cosas, el restaurante privado, los simuladores de golf y carrera, cine, salón de usos múltiples con salida a la playa y la pileta interna de cada unidad.

Por otra parte, otra incursión inmobiliaria del astro fue un penthouse en el proyecto Regalia Miami, ubicado a ¡nueve cuadras! de la Porsche Design Tower. En 2021, Messi compró esta propiedad por 7.300.000 millones de dólares. Aunque el número sea impactante, las demás unidades alcanzaron precios tan altos como 39 millones, según un artículo de la revista Forbes en 2017. Además, se llevó también los 195m2 adicionales de terraza y un enfriador con espacio para 1000 botellas de vino.

El Regalia Miami, otro edificio donde Messi tiene un penthouse.

A pesar de tener el dúplex antes mencionado, La Nación informó que es probable que Messi y su familia no residan en esa propiedad. Esto se debe a que el argentino tiene dos barrios exclusivos de preferencia: Key Biscayne y Weston, según La Nación.

Key Biscayne, uno de los barrios favoritos de los Messi en Miami.

Key Biscayne es un lujoso barrio en el Cayo Vizcaíno. Entre otras cosas, es preferido por estrellas como Shakira, Gloria Estefan y Julio Iglesias por el buen nivel de los colegios, las playas y los parques públicos. Además, Messi suele alquilar allí cuando visita Miami.

Mientras que Weston es una ciudad al noroeste de Florida, más cerca de Fort Lauderdale que de Miami. Esta zona, fundada en 1996, fue catalogada como la tercera ciudad más segura de Estados Unidos.