Un mendocino ex Independiente Rivadavia y Godoy Cruz será compañero de Lionel Messi en Inter Miami

El futuro de Lionel Messi ya no es una incógnita. El astro argentino se definió y su próximo equipo será el Inter de Miami. Así lo confirmó él mismo en una entrevista publicada por el diario Mundo Deportivo. "No vuelvo al Barça, iré al Inter Miami", confesó el crack rosarino ante el medio español.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", confirmó desatando un bombazo mundial sobre su incorporación a la Major League Soccer sumándose al equipo cuyo dueño es el exfutbolista David Beckham.

El carrilero defendió los colores del Azul del Parque.

Un mendocino integra las listas de ese equipo. Se trata ni más ni menos que del sanmartiniano Franco Negri. El polifuncional tuvo sus inicios en las inferiores del Atlético Club San Martín, aunque debutó en San Lorenzo en 2015 y luego fue prestado a Quilmes. Mientras tanto, volvió a la provincia para sumarse a las filas de Independiente Rivadavia en 2017 hasta 2020, donde es recordado con mucho cariño.

Años más tarde, pasó a integrar el plantel de Godoy Cruz de la mano de Diego Flores, en 2022. Allí jugó durante todo el año y desde comienzos de 2023 pasó al Inter Miami, donde ha jugado tan solo 14 partidos convirtiendo un gol. Tras pasar por varios clubes del fútbol mendocino y argentino, el todoterreno ahora será compañero de Lionel Andrés Messi. El jugador tiene contrato hasta fines de 2024.

Diego Negri, padre de Franco, habló con MDZ Radio en la tira deportiva llamada "Una de Más" y contó: "Están todos muy contentos, como locos por la noticia de la llegada de Messi a Miami. Acá en casa estamos sorprendidos, Messi y Beckham eran los ídolos de mi hijo de chico y ahora podrá estar con los dos. El equipo está concentrado y no pueden creerlo, no han podido descansar con esta noticia, ni pudieron dormir, Franco me dijo que lo veía lejano".

Otro de raíces mendocinas en el Inter Miami es Benjamín Cremaschi, ya que sus padres son mendocinos y él nació en Estados Unidos, aunque ha participado en convocatorias juveniles de ese país y de Argentina también.