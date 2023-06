La otra confesión de Messi: "Tuve ofertas de otros equipos europeos"

Barcelona, Arabia Saudita o Inter Miami. Esas eran las tres opciones que llegaron hasta el final de la novela del futuro de Lionel Messi. Al final, el rosarino se decantó por la franquicia de David Beckham en la MLS, pero él mismo reveló que surgieron otras opciones para seguir en el Viejo Continente.

En una charla muy extensa con los medios deportivos catalanes Mundo Deportivo y Sport, el astro argentino aseguró una y otra vez que su prioridad era volver a Barcelona: "Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro", aseguró.

Luego, dio a conocer que tuvo otros sondeos de parte de equipos grandes de Europa: "Tuve ofertas de otros equipos europeos, pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y, si no salía eso, salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial", expresó, dejando en claro que la conquista de la Selección argentina en Qatar 2022 fue decisiva en esta decisión.

Messi, con tono serio, afirmó que en Europa él solo volvería a jugar en Barcelona. Al no darse esa oportunidad, prefirió salir un poco de los grandes flashes del Viejo Continente: "Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", sostuvo.

Por último, añadió más detalles sobre lo que espera que sea una etapa más tranquila de su carrera: "Quiero vivir la liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad", concluyó.