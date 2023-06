El sentido posteo de Leandro Paredes tras la terminante decisión de Juventus

Leandro Paredes abandonará la Juventus y deberá volver al Paris Saint-Germain luego de que el club italiano decidiera no tenerlo en cuenta para la próxima temporada. El mediocampista campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 jugó 35 partidos, convirtió un gol y estuvo inactivo por una lesión en el bíceps femoral que lo alejó de las canchas.

La publicación de Paredes.

"Fue un año muy difícil y me duele no poder lograr las metas que teníamos, pero llevo conmigo la amistad de un grupo de jugadores y de gente increíble. Solo quería agradecer a la afición que siempre me apoyó durante todo el año, pero sobre todo llevaré siempre conmigo a cada uno de mis compañeros" , dijo Paredes en sus redes sociales al despedirse de la Juve.

En Italia Paredes vistió las camisetas de Roma y Empoli entre 2014 y 2017, luego pasó por el Zenit de San Petersburgo y jugó tres temporadas en el PSG antes de desembarcar en Turín. A partir de ahora deberá resolver su futuro y el Galatasaray, actual equipo de Mauro Icardi, es uno de los interesados para sumarlo a partir de la próxima temporada.

Días atrás se dijo que Juan Román Riquelme se había comunicado con el volante para hablar sobre la chance de volver a Boca para jugar la Copa Libertadores, pero el deseo de Paredes es seguir en Europa. Además se dijo que Chelsea y Atlético Madrid también están siguiendo al campeón del mundo.