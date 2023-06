La hija del hincha de River que murió en el Monumental negó la hipótesis del suicidio: "Mi papá no saltó al vacío..."

El fallecimiento del hincha durante el partido entre River Plate y Defensa, en el Monumental, conmovió al fútbol argentino. Corrían 25 minutos del primer tiempo cuando Fernando Rapallini detuvo el partido para informarle a los capitanes lo sucedido e inmediatamente suspendió el encuentro. Acto seguido, comenzaron a circular versiones sobre el hecho y un comunicado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que Pablo Serrano "saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto".

Lo informado fue compartido por el club en otro escrito que sacaron minutos después, guiándose por lo visto en las cámaras de seguridad. Además, River explicó que Serrano no habría sido empujado por terceros ni tuvo influencia de otra persona en el suceso. De todos modos, la investigación sigue su curso y habrá que esperar a la resolución de los diferentes estudios. Pero este domingo fue la hija de "Carucha" quien salió al cruce para desmentir que se su padre se haya suicidado.

Mía, de 16 años, se mostró muy activa en la red social Twitter y respondió comentarios que manejaban esa hipótesis. "Mi papá no se suicidó, basta de creer que fue así", escribió en uno de los posteos y, en otro, comentó: "Mi papá no saltó al vacío, no iba con esa intención". Después fue más directa y apuntó contra un usuario quien puso: "El tipo se creyó superman y terminó siendo una alfombra. Termina cagando al club del cual hacia llamarse hincha y cagando a 86 mil hinchas que vamos a disfrutar".

"Y quien sos vos para opinar sobre mi papá? Nadie. Son accidentes que un tercero no puede prevenir, un poco de empatía. Pierdo a mi papá a los 16 años y tengo que estar leyendo este tipo de pelotudeces. Ojalá jamás te pase algo como esto", respondió con bronca. Además, aclaró: "Impotencia es poco, quiero limpiar la imagen de mi papá porque no es como todos dicen. Mi papá era todo para mi, y la gente no puede tener un poco de empatía ni conmigo ni con mi familia. Pierdo a mi papá a los 16 años y solo les importa saber si fue suicidio o no. Dejen de hacerlo ver de esa forma. Jamás pero jamás mi papá habría intentado hacerlo".

El titular del SAME, Alberto Crescenti, aseguró en diálogo con DSports Radio que la caída fatal no fue inducida por otra persona: "Murió en el acto. Traumatismo grave. Se cayó, no hubo empujón. No hubo nada para hacer por él. Lo que sucedió es incompatible con la vida".

Otros posteos que Mía respondió