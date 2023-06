La explosiva reacción de Rojas al ser silbado por los hinchas de Racing: "Tienen que putear a ..."

Matías Rojas vivió una mala noche en el Cilindro desde el punto de vista individual. Racing cortó una pésima racha de ocho partidos sin ganar con un ajustado 2-0 ante Banfield. El partido pudo haberse presentado de otra forma si el paraguayo hubiese convertido su penal en el primer tiempo. Este fallo solo recrudeció la bronca del hincha, enojado porque el número 10 tendría todo arreglado con el Corinthians para irse con el pase en su poder.

Al contrario que otros entrenadores en otros clubes, Fernando Gago decidió no apartar a Tereré Rojas pese a que no había arreglado su renovación más allá de junio. El paraguayo siguió jugando y, mientras tanto, intentó llegar a un acuerdo con el presidente Víctor Blanco para no marcharse sin dejarle nada a la Academia. No obstante, esto no será así, por lo que la gente expresó su bronca con algunos silbidos cuando fue reemplazado.

Con fastidio, Rojas se retiró del campo de juego. Sin hacer señas, el mediocampista dejó una frase muy fuerte que pudieron captar las cámaras: "Me silban a mí, tienen que silbar al presidente... la c... de su madre", disparó antes de saludar a Juan Ignacio Nardoni.

MATÍAS ROJAS LO TIRÓ ARRIBA ??



El paraguayo erró el penal y Racing le sigue ganando a Banfield por 1-0#LPFxTNTSports pic.twitter.com/nwEiP9EasR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 4, 2023

Como respuesta a la reprobación de algunos, otros hinchas de Racing decidieron tapar los silbidos con aplausos. Por eso, el paraguayo saludó a la platea antes de llegar al banco de suplentes en señal de agradecimiento.

Según diferentes versiones, Rojas llegaría al Corinthians el 1° de julio, un día después de finalizar su contrato con Racing. Tras 122 partidos y 24 goles, el paraguayo de 27 años se iría al Brasileirao.