En qué fecha podría reanudarse River - Defensa tras la tragedia en el Monumental

El partido entre River y Defensa y Justicia fue suspendido por el fallecimiento de Pablo Marcelo Serrano, hincha que cayó de la Sívori alta a la baja y perdió la vida por el durísimo impacto de 15 metros. Aunque sea el detalle de menor importancia, la fecha de reanudación del partido está en veremos.

El calendario, tanto del Millonario como del Halcón, está demasiado lleno como para encontrar un hueco. Ambos equipos juegan competencia internacional y, por ejemplo, los de Martín Demichelis se jugarán todo ante Fluminense en la Copa Libertadores el próximo miércoles.

Por esta razón, la opción de que sea reanudado en una fecha entresemana parece muy difícil. El escenario que toma fuerza es la fecha FIFA del 12 al 20 de junio. En ese espacio ocupado por el fútbol de selecciones se disputará también el Racing-Vélez, suspendido por el sorpresivo fallecimiento del DT de la Reserva del Fortín, Hernán "Palito" Manrique.

De confirmarse esta fecha, River perderá un sólo jugador. Este es Salomón Rondón, citado por la Selección de Venezuela. Llamativamente, Nicolás De la Cruz (Uruguay) y Paulo Díaz (Chile) no fueron llamados por sus respectivos conjuntos nacionales. El único que todavía no está confirmado si podrá estar es Robert Rojas, ya que la lista de la Selección de Paraguay no fue divulgada por ahora.

Así, el calendario de River quedaría con Fluminense (7 de junio, Libertadores), Banfield de visitante (12 de junio), la reanudación ante Defensa (entre el 16 y el 20) y The Strongest (27 de junio, Libertadores). Por su parte, el Halcón visitará a Peñarol (6 de junio, Sudamericana), recibe a Belgrano (13 de junio) y a Millonarios de Colombia (29 de junio).