River recibió una mala noticia por otros resultados en la Libertadores, tras clasificarse segundo en su grupo

River sufrió más de la cuenta para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de las derrotas en primera ronda ante The Strongest y Fluminense con goleada incluida. El equipo de Martín Demichelis tuvo que salir a jugar tres partidos vitales en el cierre del grupo y con personalidad obtuvo los resultados necesarios para asegurarse el segundo lugar en el grupo.

En una Libertadores caracterizada por la clasificación en el segundo lugar de varios equipos con historia en la competencia, el Millonario no se vio favorecido por los últimos resultados y terminó quedando como uno de los peores escoltas de grupo de la competencia.

Antes del 2016, los primeros y segundos se emparejaban entre el mejor posicionado con el peor y así sucesivamente. Si bien esta regla se modificó ese año y empezó a definirse por sorteo, la novedad para los de Demichelis no es para nada positiva si se considera el concepto de las localías.

El Monumental, la fortaleza de River.

River está parcialmente ubicado en la sexta ubicación entre los ocho segundos, con la posibilidad de que Deportivo Pereira, rival de Boca en su grupo, lo supere y relegue a la posición séptima. Esto significa que no solo deberá definir como visitante en la fase de octavos de final, sino en un hipotético cruce por cuartos y semis, siempre que no enfrente a Atlético Nacional (detrás suyo) o Pereira, en caso de que no gane.

River demostró hacerse fuerte como local en lo que va de la temporada, en especial en la Copa Libertadores en la que tiene puntaje ideal en el Monumental. Venció 4 a 2 a Sporting Cristal y 2 a 0 a The Strongest y Fluminense.