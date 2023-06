La desafiante frase de Demichelis tras la clasificación de River en la Libertadores: "Ahora que venga…"

Martín Demichelis, entrenador de River Plate, reconoció que su equipo "no hizo eso de ganar y gustar" en la victoria sobre The Strongest que lo clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores, "pero se sacó el partido adelante con personalidad" y se puso en "modo Gallardo" con una frase que el Muñeco expresó en la edición 2015 que luego terminó ganando.

"Ahora, que venga el que sea. Se cumplió el primer objetivo importante del semestre. Ahora, que se venga el sorteo y que venga lo que tenga que venir. No vamos a ser un equipo fácil para los demás. Vamos a estar preparados. Por ser octavos habrá ahora una sensación diferente a la de la fase de grupos, porque ya no te permite corregir", expresó Demichelis.

Quién agregó: "Será mi primera experiencia y nos vamos a preparar como plantel. Pero hay que tomar nota de los errores y ser cautos. Nos tocó el grupo más difícil y por eso no se definió hasta hoy, pero la copa no es fácil. Ahora nos enfocaremos en el torneo, porque no es fácil sacarle 10 puntos al segundo y ojalá lo coronemos como queremos".

"No habíamos arrancado bien, en un momento no tuvimos margen de error en la copa y no podíamos disfrutar el buen momento en el torneo. Hubo una liberación después de Fluminense, nos dio mayor confianza para este partido. La copa te castiga. No vamos a negociar ni transar nuestra forma de ser. Hay que tomar nota que de visitante los errores se pagan caros", cerró.

Con los tres puntos conseguidos anoche, River finalizó segundo en la zona, por diferencia de gol ya que sumó los mismos puntos que Fluminense, y el próximo miércoles sabrá quién será su rival en octavos. Por el momento, los primeros ya asegurados son Paranense, Olimpia y el "Flu", potenciales contrincantes del conjunto de Núñez.