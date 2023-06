La confesión de Insúa tras la enorme remontada de San Lorenzo: “No suelo emocionarme, pero…”

San Lorenzo consiguió una clasificación épica a los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El Ciclón necesitaba ganar por tres goles y esperar una mano de Fortaleza ante Palestino en Chile. Efectivamente, el conjunto azulgrana ganó por 4-1, sufrió hasta el final con la radio pegada al oído y se metió en la próxima fase, algo que sacó toda la emoción de Rubén Darío Insúa.

Mientras el Nuevo Gasómetro explotaba y los suplentes se metían a festejar desaforadamente, el Gallego hizo su ya clásico giro hacia la platea y festejó con puños bien apretados y los ojos cerrados. No fue un partido y un resultado más para el DT, que destacó lo hecho por sus jugadores: "El equipo estuvo a la altura en cuanto a espíritu de lucha y correr. Cometimos errores por apurarnos, pero no dejamos de buscar. El comportamiento de los jugadores en la cancha, a veces bien o irregular, pero siempre fue con espíritu Y lo de la gente, esa química nos levantó en momentos no tan fáciles", aseguró.

En conferencia de prensa, Insúa reconoció que la victoria caló hondo dentro suyo: "No suelo emocionarme demasiado, pero hoy valía la pena. Con mucho esfuerzo conseguimos el resultado que necesitábamos", expresó.

Por último, el Gallego, campeón de la Sudamericana 2002 con San Lorenzo, concluyó: "Con mucho esfuerzo conseguimos el resultado que necesitábamos. Un gran espíritu de lucha y vocación de ataque. Fue un partido difícil, cuesta arriba desde que empezó y nos sacó calma para jugar. Vamos a lucha y trabajar para que nos vaya mejor. Siempre tuve confianza de que íbamos a ganar el partido", sentenció.

Ahora, el Ciclón deberá esperar por su rival en el sorteo del 5 de julio. El contrincante llegará desde la Copa Libertadores, ya que los segundos de la Sudamericana se enfrentan a los terceros del principal certamen continental.