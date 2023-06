La particular autocrítica de Demichelis tras el 2-0 de River a The Strongest: “No hemos hecho lo que…”

River hizo los deberes, le ganó a The Strongest y se metió en los octavos de final de la Copa Libertadores. No obstante, todos los protagonistas que pasaron por los micrófonos coincidieron en que no fue la mejor versión del Millonario. Así lo dejó en claro Martín Demichelis, que destacó la personalidad del equipo por sobre el juego demostrado.

En conferencia de prensa, el DT del Millonario, que cumplió con el primer objetivo del semestre, reconoció que el partido estuvo más apretado de lo esperado y que las formas del equipo no emularon el rendimiento de los últimos partidos: "No hemos hecho lo que quizás veníamos haciendo de ganar y gustar", aseguró con una sonrisa.

No obstante, destacó el carácter de River en esta recta final en el grupo "más difícil" de la Copa Libertadores: "Pero en los partidos importantes donde estábamos obligados a ganar sacamos nuestra personalidad. Nos tocó el grupo más difícil de la fase de grupos porque todos llegaron con chances a la última fecha", sentenció.

Luego, Demichelis ahondó sobre la personalidad de su equipo y advirtió al resto de los equipos en octavos del certamen: "Ahora que venga lo que tenga que venir. Vamos a estar preparados para trabajar. La Copa no es fácil, pero nosotros no vamos a ser un equipo fácil para los demás. Vamos a ir por más", expresó.

