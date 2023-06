La emoción del Perrito Barrios tras dedicarle el gol decisivo de San Lorenzo a su hermano: "Se lo pedí y..."

Nahuel Barrios convirtió el gol más importante de los últimos años en San Lorenzo. El Ciclón estaba obligado a vencer por más de tres goles a Estudiantes de Mérida para seguir con vida en la Copa Sudamericana. Un minuto después de un zapatazo increíble de Malcolm Braida, el Perrito puso el 4-1 que le dio el pase al equipo del Gallego Insúa y no fue en un momento personal fácil para el 10.

En diálogo con ESPN, Barrios recordó a su hermano, que falleció hace una semana, y se emocionó al recordarlo: "Me tocó una semana muy dura por la pérdida de mi hermano... nada, toda la noche, todo el día hoy se lo pedí, que me dé una mano y me escuchó", aseguró mientras peleaba con las lágrimas.

Luego, el Perrito respondió a la pregunta de si su hermano lo ayudará a ganar la Sudamericana: "Ojalá... sería algo muy lindo... no tengo palabras, no tengo palabras", concluyó antes de irse al vestuario.

A los 70 minutos del partido, el 10 de San Lorenzo arrancó desde atrás de mitad de cancha, avanzó a toda velocidad y llegó al área con pelota dominada. Allí, ningún defensor venezolano pudo pararlo, cruzó su remate de zurda y desató la locura en el Pedro Bidegain.

Al instante, Barrios se llevó las manos a la cara y apuntó con sus dedos al cielo, en una clara dedicatoria. San Lorenzo sigue en pie y, ahora, esperará por el sorteo de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.