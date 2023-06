El reclamo de Zielinski al plantel de Independiente tras el 0-3 con Unión: “Queremos que los jugadores…”

Independiente tenía un partido trascendental por la lucha en la parte baja de la tabla, como visitante y ante un Unión que venía en remontada y acumulaba 5 partidos sin derrotas. Finalmente, el flojo presente del equipo de Ricardo Zielinski fuera de casa tuvo un nuevo episodio este sábado cuando cayó por 3 a 0.

“De vuelta tuvimos un mal partido. Por momentos hemos perdido la línea que veníamos transitando. Tenemos que buscarle la vuelta a la condición de visitante: soy el responsable”, admitió Zielinski. Luego, agregó: “De visitante, con poco, nos hacen los goles y es difícil revertir. No interpretamos bien los partidos, no tomamos buenas decisiones, la idea no era jugar como hoy. Me preocupa no competir de visitante”.

El Rojo debutó en este campeonato con una victoria en Córdoba ante Talleres y aquel partido fue el último triunfo en esa condición. Luego jugó 10 más y obtuvo 5 empates y la misma cantidad de derrotas.

En ese contexto, el entrenador volvió a insistir con el tema refuerzos y lanzó un especial pedido a los jugadores: “Queremos tener un plantel con más variantes, con dos o tres jugadores que vengan y nos den una mano para mejorar. Y que los jugadores mantengan el nivel que tenemos de local, que lo sostengan en el tiempo. Estamos en eso y seguramente en el correr del tiempo lo vamos a concretar".

Luego, agregó: “El jugador tiene que trabajar su cabeza para jugar tanto de local como de visitante de la misma manera. Por los vaivenes que tenemos partido a partido, es muy difícil poder encontrar una regularidad”.

Está claro que el presente de Independiente no es auspicioso y será necesario volver a sumar de a tres para no especular en la recta final en la lucha por el descenso en la tabla anual.