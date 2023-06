El incómodo momento de Sofía Martínez con Coco Basile en el vestuario de Argentina: “Te vas a…”

La despedida de Juan Román Riquelme dejó un momento bastante incómodo entre Alfio Basile y Sofía Martínez, de TV Pública. En un evento caracterizado por la distensión y tranquilidad de los protagonistas, el Coco no entendió que la periodista estaba autorizada para hablar con los jugadores del vestuario de la Selección argentina y la intentó echar.

Sofía Martínez ingresó al vestuario con su micrófono en mano y quiso hablar amistosamente con el ex DT de la Albiceleste, Racing y Boca. Sin embargo, este no quiso saber nada: "No podés estar acá, vos fíjate, andá para allá. Te vas a asustar, después, después", le dijo mientras le señalaba la salida.

"Si el Coco me echa, yo me voy. Está bien, está bien", dijo la periodista mientras levantaba la mano. Mientras tanto, el Coco Basile seguía con un tono enojado: "Todavía no terminaron de cambiarse", disparó.

A este comentario, Sofía Martínez respondió: "A mí me habían dicho que no había nadie cambiándose, por eso. Si están cambiándose, nos vamos, nos vamos... es que no hay ninguno cambiándose, me estás mintiendo", cerró en tono de broma. Acto seguido, el Coco Basile se fue a otro lado del vestuario, donde estaban Lionel Messi y Ángel Di María, y la periodista pudo hablar con los protagonistas de la despedida de Riquelme.

Avanzada la transmisión, Martínez explicó que la producción de TV Pública le contó a Basile que ella estaba autorizada a hacer notas en el vestuario: "Estamos perfecto, buena onda, buena onda", dijo la periodista en el banco de suplentes que ocupaba el Coco en la Bombonera.