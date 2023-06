La tremenda comparación de Demichelis tras el 3-1 a Instituto: "River es exactamente igual de grande que…"

Luego de la victoria de River ante Instituto, Martín Demichelis no solamente analizó lo sucedido en la cancha si no que también respondió sobre los objetivos que tiene el club y se comparó con dos gigantes europeos para describir la grandeza que tiene la Institución de Núñez. "¿Qué tiene de diferencia River con los grandes de Europa?", le preguntaron y respondió sin dudar.

"Nada. River tiene el mismo objetivo del Manchester City cuando arranca una temporada, el mismo que el Bayern Munich. Tiene que saber competir a lo largo de todo el año, en todos los frentes. River es exactamente igual de grande que esos equipos y lo vuelve a demostrar partido tras partidos", expresó el entrenador en la conferencia.

River no detiene su marcha.

Luego, explicó su postura: "Tuve la fortuna de poder pasar por esos equipos, pasé también 45 días en el Atlético Madrid, estuve en un Málaga que cuando fui era un club pequeño con intención de hacerlo grande y terminamos jugando una grandísima Champions. El objetivo en esos clubes es siempre ir, no por un partido, sino por meterte en Europa o pelear el torneo".

"Entonces, no modifica en nada el objetivo del Bayern, del City y de River. Obviamente, otras culturas, otras escenografías, pero acá tenemos una hermosísima, te lo puedo asegurar", siguió Micho, quien agregó: "No vamos a ser hipócritas que no vemos que se empieza a acortar el camino hasta el final. Nos quedan 18 puntos en juego. Esto es día a día".

"No quiero que nadie piense que ya somos los campeones. Hoy no hubo escenario, medalla ni entrega de nada. Así quiero que el plantel aprenda a vivir esta profesión. A esta deporte a cualquier rival hay que respetar. Hay que seguir siendo humildes, siendo conscientes de lo que creamos", cerró el técnico del Millonario.