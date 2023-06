Qué respondió Gago cuando le preguntaron si podía irse a fin de mes de Racing: “Tengo…”

Fernando Gago dijo presente en conferencia de prensa luego del empate de Racing ante Barracas Central en el Cilindro de Avellaneda. La Academia contó con inmejorables situaciones para ampliar la ventaja, pero no supo aprovecharlas y sobre el final el Guapo rescató un punto en condición de visitante.

El equipo se fue silbado y, en su diálogo con los medios, Pintita se refirió a ello: "En el segundo tiempo nos metimos muy atrás y le dimos mucha iniciativa al rival. Eso no me gusta, no veo que ese sea el camino. Entiendo a la gente y su enojo, también nosotros estamos enojados y con bronca. Tenemos que mejorar".

Más adelante, Fernando Gago fue consultado sobre su futuro en el banco de suplentes de la Academia. "Tengo contrato hasta diciembre con Racing. No escucho a ningún club. No sé de donde salió eso", respondió el director técnico sobre los rumores que hablaban de su posible salida a fin de mes.

Sobre las conclusiones que saca tras la igualdad, el DT soltó: "Siempre cuando los resultados no son positivos se tratan de sacar cosas buenas. El primer tiempo lo rescato como algo bueno. Necesitamos hacer lo mismo que hicimos en el primer tiempo, en el segundo. Me da bronca cederle mucha pelota al rival. Es algo que me cuesta, porque somos un equipo que necesitamos tener el control del partido".