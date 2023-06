La picante pregunta a Gago que lo descolocó tras el 1-1 ante Barracas: “Nosotros también estamos enojados y…”

Racing y Barracas Central igualaron 1-1 en el Cilindro de Avellaneda. La Academia fue ampliamente superior, sobre todo en la primera etapa, pero no aprovechó la gran cantidad de situaciones claras que tuvo en el área rival. Sobre el final el Guapo, con uno menos, llegó al empate.

Post partido Fernando Gago enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y recibió una picante pregunta que lo descolocó. Un periodista partidario fue quien abrió la ronda de consultas para el DT: "Quería recaer en la silbatina del público y si crees que ya se cansó de algunas situaciones del equipo". Sin dejar pasar un segundo, Pintita preguntó: ¿De cuáles?. El comunicador respondió: "Qué no encuentre respuestas o una continuidad en el juego".

"El primer tiempo lo hicimos muy bien. Jugamos el partido donde queríamos encontrar las situaciones para encontrar espacios. En el segundo tiempo no lo jugamos y eso es un error. Lo que nosotros proponemos o intentamos día a día en cada entrenamiento es generar situaciones jugando. En el segundo tiempo nos metimos muy atrás y le dimos mucha iniciativa al rival. Eso no me gusta, no veo que ese sea el camino. Entiendo a la gente y su enojo, también nosotros estamos enojados y con bronca. Tenemos que mejorar", manifestó Gago.

Al ser consultado sobre los errores que cometió Racing para, en el complemento, bajar la producción mostrada en la primera etapa, soltó: "No jugar el segundo tiempo y no encontrar circulaciones donde nosotros podemos lastimar al rival. No tuvimos la continuidad en el juego, estábamos posicionados muy por detrás de la línea de ellos. Ese fue el error más grave que tuvimos".

"Siempre cuando los resultados no son positivos se tratan de sacar cosas buenas. El primer tiempo lo rescato como algo bueno. Necesitamos hacer lo mismo que hicimos en el primer tiempo, en el segundo. Me da bronca cederle mucha pelota al rival. Es algo que me cuesta, porque somos un equipo que necesitamos tener el control del partido", sentenció Fernando Gago.