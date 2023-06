La frase con la que Demichelis admitió que River está cerca del título: “No vamos a ser hipócritas…”

Martín Demichelis siempre lo tuvo claro: la Liga no terminará hasta que a River le den el trofeo. Sin embargo, el DT reconoció que el camino comienza a allanarse tras la victoria ante Instituto de Córdoba.

En conferencia de prensa, el DT del Millonario aseguró que, aunque todavía no salieron campeones, cada vez están más cerca de lograr el objetivo: "A ver, no vamos a ser hipócritas, el camino hasta el final se empieza a acortar, ¿no?", expresó ante la primera pregunta de los periodistas.

No obstante, Demichelis aclaró que no le gustaría que sus jugadores ya se sientan ganadores del título, el segundo en dos años para River: "Esto es día a día. No quiero que nadie piense que somos los campeones. Arrancamos perdiendo y hay que respetar a todos los rivales. Hay que ser humildes y seguir trabajando mucho. Sería bueno sostenerlo y poder darle un buen final", sostuvo.

Luego de vencer a la Gloria en el Monumental, el Millonario le sacó 10 puntos a Talleres, su "inmediato" perseguidor que tiene un partido menos. Sin embargo, el DT sigue tomándose con calma la recta final: "Quedan seis partidos, 18 puntos en juego. Hoy no hubo escenario, no hubo medalla ni entrega de nada y así quiero que aprendan a vivir esta profesión", aseguró.

"Hay que seguir siendo humildes, respetar a todos los rivales por igual. Ahora tenemos que descansar y recuperar, por eso nos quedamos concentrados. Sabemos la importancia del partido por Copa", concluyó sobre el encuentro del próximo martes ante The Strongest.