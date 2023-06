La advertencia de la joyita de Instituto a días de visitar a River en el Monumental: "Vamos a ir a..."

En busca de conservar la diferencia de 7 puntos que ostenta con su escolta Talleres, River Plate enfrentará a un necesitado Instituto en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 21va de la Liga Profesional.

En el equipo cordobés, el entrenador Diego Dabove dirigirá su segundo partido tras debutar en reemplazo de Lucas Bovaglio con un empate ante Racing. Para este partido frente al Millonario, podría disponer del mismo 11 que contó con la presencia del arquero Manuel Roffo en reemplazo del capitán Jorge Carranza. Además, incluye al joven Franco Watson como enganche.

Precisamente el joven volante de 20 años, quien supo ser convocado por Pablo Aimar al Sub 20, palpitó el encuentro ante River en el Monumental. "Nunca tuve esa suerte de jugar ahí. Uno siempre se acostumbra a ver este tipo de partidos por la tele y que me toque ir a ese estadio va a ser hermoso y me pone muy feliz. Creo que me llega en un momento muy oportuno y espero aprovecharlo", aseguró Watson en charla con Mundo D.

Franco Watson con la camiseta de Instituto.

"De parte del jugador siempre es lindo estar en esos estadios, es lindo jugar en esas canchas. Ojalá podamos hacerlo de la mejor manera, por Instituto y por cada uno de nosotros", agregó.

Luego, el futbolista que fue clave en el ascenso se mostró con confianza a pesar de enfrentar al puntero y lanzó una convincente advertencia al Millonario: "Sabemos que nos toca jugar contra uno de los mejores equipos del torneo y que están muy bien. Pero nosotros también vamos a ir con nuestras herramientas y con nuestro juego para tratar de dejar una buena imagen".

Los de Córdoba necesitan un resultado positivo para intentar salir de la zona de descenso, en una tabla en la que tienen el segundo peor promedio (1,100), solo por arriba de Arsenal (0,979), mientras que en la tabla anual tienen 21 unidades y se encuentran también en la parte baja.