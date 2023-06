El fuerte sincericidio de Víctor Blanco sobre Cardona en Racing: "Me hago cargo, es..."

Edwin Cardona generó mucho revuelo cuando pasó de Boca a Racing. Los hinchas académicos se habían ilusionado con una llegada de tal importancia, ya que la dirigencia le pagó 3.500.000 de dólares al Tijuana de México por el 50% del pase del enganche. Sin embargo, el colombiano no estuvo ni cerca de justificar la inversión y, un año y medio después, Víctor Blanco reconoció que fue un error.

En diálogo con Radio La Red, el presidente de Racing reconoció que haber hecho tamaña operación para contar con el exjugador de la Selección de Colombia fue una mala decisión suya: "La llegada de Cardona es toda mía, me hago cargo. Me desilusionó. No es tenido en cuenta, le vamos a buscar club", se sinceró.

Cardona nunca logró continuidad en Racing y su paso decepcionó a hinchas, cuerpo técnico y dirigentes.

Hace tiempo que la Academia se quiere deshacer de Cardona, un jugador que no está en los planes de Fernando Gago y tiene un salario altísimo para el fútbol argentino. Apenas jugó siete partidos en 2023 y no es convocado desde el 14 de mayo.

En total, el colombiano disputó 57 partidos con la camiseta de Racing. Sin embargo, los malos rendimientos, lesiones o sanciones disciplinarias por motivos extradeportivos lo privaron de agarrar la continuidad de la que se esperaba cuando llegó en enero de 2022.

Qué dijo Víctor Blanco sobre la inminente salida de Matías Rojas

Rojas dejará Racing para sumarse al Corinthians en condición de libre.

Por otra parte, Blanco no se mostró arrepentido de cómo se manejó el tema de Matías Rojas, que se marchará libre al Corinthians en julio: "En enero, Matías Rojas pudo haberse ido dejándonos 2 millones de dólares, pero priorizamos lo deportivo. Desde que rechazamos esa oferta, se rompió un poco la relación. No podemos competir con Brasil y no me arrepiento de no haberlo colgado", disparó.