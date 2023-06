El firme aviso de Dabove, DT de Instituto, antes de visitar a River: "Vamos a jugar de..."

El camino de River hacia el primer título del ciclo Martín Demichelis tiene como próxima parada a Instituto. Este jueves, el conjunto cordobés visitará el Monumental por primera vez en más de 15 años y Diego Dabove, entrenador que asumió hace dos semanas, avisó que la Gloria no saldrá a cuidarse en Núñez.

El exentrenador de Huracán, que fue goleado por el puntero en la fecha 10, aseguró que Instituto buscará plantarse en campo de River e intentará lastimarlo en lugar de esperar: "River lo viene haciendo muy bien con un funcionamiento clarito, una voracidad tremenda y jugadores agresivos e intensos a la hora de la presión, pero vamos a jugar de igual a igual", sentenció.

En diálogo con ESPN F12, Dabove recordó la dura derrota sufrida ante el conjunto de Demichelis cuando todavía estaba al frente del Globo y analizó el partido que se viene: "Tuvieron aciertos en los pases internos y muchas llegadas con los dos delanteros [NdR: aquel día jugaron Lucas Beltrán y Salomón Rondón, quien se despachó con un doblete). Más allá de quién juegue y de los apellidos que elija Martín, será un partido complejo", sostuvo.

Instituto está a cinco puntos del fondo de la tabla, pero ya se midió ante todos los grandes y tuvo saldo más que positivo: empató ante Independiente en Avellaneda (2-2) y ante Racing en Alta Córdoba (1-1), obtuvo un triunfo histórico en la Bombonera (3-2) y solo cayó ante San Lorenzo en el Bajo Flores (2-0).

Sin embargo, el historial ante River en el Monumental juega muy en su contra: la Gloria no gana allí desde 1986. Este dato histórico tampoco achicó a Dabove, que planteará un equipo bien parado: "Me parece fundamental plantearlo como un crecimiento para el equipo, no me gusta armar un 5-4-1 y esperar. Quiero que seamos competitivos. Hay que jugarlo con carácter, personalidad y seguir creciendo", cerró.

Los once del Instituto de Dabove para enfrentar a River este jueves

Manuel Roffo; Juan Franco, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Sebastián Corda; Nicolás Linares y Gastón Lodico; Gabriel Graciani, Franco Watson y Santiago Rodríguez; Adrián Martínez. Es el mismo equipo que empató ante Racing en Córdoba en la última fecha.