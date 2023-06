Independiente va por un exreferente de Boca: "Es un jugador de jerarquía"

A horas de visitar a Godoy Cruz, en Mendoza, el manager de Independiente, Pablo Cavallero, brindó detalles del próximo mercado de pases del conjunto de Avellaneda y confirmó el interés por el ex defensor de Boca Juniors, Carlos Izquierdoz, a quien describió como "un jugador de experiencia y de jerarquía".

En diálogo con la radio Splendid-990, señaló: "Me interesa Carlos Izquierdoz. Es un jugador de experiencia y jerarquía. Es un tipo que te puede aportar no solo dentro del campo sino que también en el vestuario. Por supuesto que me gustaría tenerlo".

Carlos Izquierdoz interesa en Independiente.

Además, Cavallero se refirió a la reciente venta del defensor Sergio Barreto al Pachuca de México por 2,2 millones de dólares por el 70 por ciento del pase: "Con la plata vamos a estar cerca de levantar la inhibición y después se va armar un mecanismo para poder incorporar para el semestre que viene".

"Yo creo que en el último mercado de pases nos fue bien. Hay que analizar el presupuesto y los tiempos que teníamos. No podíamos alcanzar los salarios que nos pidieron varios jugadores. Hubo un caso muy especial, en el que quisimos buscar a un jugador y no nos alcanzó para traerlo ni a él ni a su suplente", continuó el actual manager del Rojo sobre el inicio de su gestión.

En la misma línea, el ex arquero finalizó: "A los de afuera no los podíamos traer porque el TMS se abría a mitad de enero y nosotros íbamos a estar divididos. Se dio con (Ignacio) Barcia, que terminó llegando porque América confeccionó mal la denuncia y nos dio una ventana de 48 horas. Nos tuvimos que dedicar al mercado local. Kevin López tiene mucho futuro, Matías Giménez es un muy buen jugador. Así te asegurás que el día de mañana, si andan bien, le van a rendir económicamente al club".