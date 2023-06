Riquelme reveló con qué camiseta jugará Messi en su despedida: “Los equipos son…”

Juan Román Riquelme rompió el silencio y, de una vez por todas, confirmó que el próximo 25 de junio se desarrollará su partido despedida. En los próximos días se terminaran de dar a conocer los datos sobre la venta de entradas y la televisación de un evento que promete ser histórico.

Como si su palabra no bastara para generar expectativas suficientes, en su diálogo con los medios de comunicación el máximo ídolo de la historia de Boca despejó todas las dudas posibles y reconoció que Lionel Messi será parte del partido homenaje que tendrá lugar en Brandsen 805.

Sobre la división que hará con los invitados que han ido confirmando su presencia, Riquelme reveló: "Los equipos son claros. Si tengo que armar dos equipos de Boca, Messi no puede jugar. Boca contra Argentina, esperemos que la gente lo disfrute. Sin dudas, vamos a pasar un gran día".

En cuanto a su diálogo con el mejor jugador del mundo, confesó: "Se iba a hacer el partido en diciembre del 2019 la primera vez. Él me llamó por teléfono para decirme que no lo haga porque no llegaba porque estaba jugando. Cada vez que lo llamaba, me decía que sí".

"Hoy tuve la suerte de hablar con él. Dos horas hablé durante el día. Me dijo que el 25 de junio y que será un placer para él estar en la Bombonera. Para todos los Bosteros será una alegría enorme tener al mejor jugador del mundo. Para mí será un sueño poder tenerlo al lado. Será un gran día", cerró Riquelme.