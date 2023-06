La particular opinión de Scaloni sobre la ida de Messi al Inter Miami: “Estoy…”

Tras 20 años al máximo nivel europeo, Lionel Messi decidió bajar un poco el perfil futbolístico y jugar en el Inter Miami de la MLS estadounidense. Esto generó mucha controversia entre aquellos que querían verlo más tiempo en la elite, pero otros como Lionel Scaloni priorizaron el bienestar del astro por sobre las ganas y deseos propios.

El entrenador de la Selección argentina se reencontró con la Pulga en China, donde los campeones del mundo jugarán ante Australia por la fecha FIFA. En la previa al encuentro de este jueves, el DT destacó que Messi volverá a ser feliz tras años difíciles en el Paris Saint-Germain: "Estoy contento de que haya decidido irse a jugar a un club y una ciudad que lo va a tratar de maravilla, va a estar bien. Va a ser feliz jugando al fútbol, que es lo que todos queremos", expresó.

En rueda de prensa, Scaloni agregó que Miami parece ser un lugar idóneo para que el capitán de la Selección argentina recupere la sonrisa a nivel clubes: "Más allá de la liga que sea, es importante que se sienta bien, y ahí va a tener las condiciones para que la pueda pasar bien", sentenció.

Otro de los grandes temas de debate en las últimas horas fue el Mundial 2026. En una entrevista para medios locales de China, Messi aseguró que no se ve jugando la próxima Copa del Mundo. Consultado por esto, Scaloni fue tajante: "Sus declaraciones son de una persona que no vende humo y no miente. No sabe que va a pasar. Falta mucho tiempo. Iremos viendo cómo se siente. Él sabrá jugar al fútbol ahora o en diez años", aseguró.

Por último, se mostró contento por el apoyo recibido en tierras asiáticas y aseguró que Australia será una buena prueba: "Es un partido interesante, lindo para jugar y contra un muy buen rival. El objetivo siempre es competir y aprovechar estos partidos para probar algunas cosas. Mantener reuniones y charlar con todos los jugadores, sobre todo con los más jóvenes", concluyó.