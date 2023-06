La importante aclaración de Scaloni sobre la frase de Messi y el Mundial 2026: “Me parece muy…”

El entrenador Lionel Scaloni llevó a cabo una conferencia de prensa previa al enfrentamiento que la Selección argentina mantendrá este jueves ante Australia, en el marco de una gira de amistosos por Asia, previo al inicio de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. El director técnico cuenta entre sus filas con Lionel Messi, quien recientemente anunció su incorporación al Inter de Miami, cuando finalice su contrato con París Saint Germain.

El técnico campeón del mundo analizó el rival y dio detalles del partido, pero no quiso pasar por alto el cambio de equipo de su capitán, que implica una pérdida en el nivel competitivo de cara a los próximos desafíos de la Selección, con la Copa América 2024 a la vuelta de la esquina.

"Contento de que haya decidido ir a jugar a un club y una ciudad que lo va a tratar de maravilla y que va a estar bien. Que va a ser feliz jugando al fútbol que es lo que todos queremos. Más allá de la liga y el país que sea. Lo importante es que él se sienta bien. Ahí va a tener las condiciones para pasarlo bien. De eso se trata, se lo ha ganado y lo tiene bien merecido", aseguró el entrenador sobre el desembarco de su capitán a la MLS.

Luego se refirió los dichos del propio Messi sobre la posibilidad de que no llegue a disputar el próximo Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y Lionel Scaloni volvió a respaldarlo: "Sus declaraciones me parecen muy prudentes, propias de un tipo que no miente ni vende humo. La realidad es que va a ir viendo cómo se va encontrando. Vamos a ir decidiendo y creo que es lo lógico".

"Falta tanto para el Mundial que pensar más allá no tiene sentido y él como es muy prudente dice eso y me parece muy lógico. Ya después con el paso del tiempo veremos si se siente bien y tiene ganas. Lo importante es eso, que tengas ganas y se sienta bien. Porque jugar al futbol sabrá hoy y en 10 años, eso seguro", cerró el DT de la Selección argentina.