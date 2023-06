La frase con la que Messi le confirmó a Riquelme que irá a su despedida: “Será un placer estar en la…”

Juan Román Riquelme afrontó finalmente la conferencia de prensa en la que confirmó la fecha de su partido despedida. En la Bombonera, el próximo domingo 25 de junio, el máximo ídolo de la historia del Xeneize disputará su última función con la camiseta del Boca.

Como si fuera poco, para alegría de los fanáticos que llevan años esperando este día, el actual vicepresidente de la institución se refirió a la presencia de Lionel Messi, quien hace días aseguró que su futuro estará ligado al Inter Miami, club que milita en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Sobre su charla con el rosarino, con quien mantiene una gran relación, Riquelme manifestó: "Se iba a hacer el partido en diciembre del 2019 la primera vez. Él me llamó por teléfono para decirme que no lo haga porque no llegaba porque estaba jugando. Cada vez que lo llamaba, me decía que sí".

"Hoy tuve la suerte de hablar con él. Dos horas hablé durante el día. Me dijo que el 25 de junio y que será un placer para él estar en la Bombonera. Para todos los Bosteros será una alegría enorme tener al mejor jugador del mundo. Para mí será un sueño poder tenerlo al lado. Será un gran día", sentenció el ídolo de Boca con respecto a su diálogo con Messi.