La advertencia de Gago a los jugadores de Racing tras el empate ante Instituto: “No me voy conforme, debemos…”

Racing no levanta cabeza. Tras la victoria ante Banfield, la Academia acumuló una derrota ante Flamengo y ahora colectó un empate gris ante Instituto. Por eso, Fernando Gago reconoció algunas falencias de su equipo, al que le pidió reacción en medio de esta mala racha.

En conferencia de prensa, el entrenador racinguista fue autocrítico y aseguró que deben levantar el nivel para volver a reencontrarse con los resultados: "Podríamos haber jugado mejor. Debemos jugar mejor. Tenemos que tener la autocrítica para decir que no jugamos bien. No me voy conforme con el partido de hoy", sentenció.

Luego, Gago destacó apenas un puñado de momentos del partido de Racing, que terminó 1-1 gracias al empate de Maxi Moralez: "Tuvimos 2 o 3 situaciones de lo que habíamos planeado, una de ellas fue el gol. Eran las jugadas que nosotros planeábamos llegar con gente para definir. Llegamos una vez sola e hicimos un gol", expresó.

Además, Pintita agregó: "En el primer tiempo nos faltó un poco más de ese juego de tener situaciones en las que pudiéramos atacar y tener espacios. Muchas veces apresuramos los caminos por adentro y eso nos hizo perder muchas pelotas. Luego lo corregimos y en el complemento nos mostramos mejor posicionados".

Por último, el DT de Racing realzó el partido que hizo Matías Tagliamonte, arquero juvenil que reemplazó a Gabriel Arias: "Siempre se siente cuando faltan jugadores, más allá del motivo de esas ausencias. Pero Matías Tagliamonte tuvo un partido muy bueno y demostró que puede ser arquero de este equipo. Yo confío muchísimo en él", concluyó.