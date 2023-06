River goleó a Banfield de la mano de Beltrán y es más puntero que nunca

River llegó al Sur con la confianza renovada tras vencer a Fluminense y lo demostró. Con un doblete de Lucas Beltrán, el Millonario venció a Banfield por 4-1 y se afianzó en lo más alto de la tabla de la Liga Profesional. Los otros goles del equipo de Martín Demichelis fueron de Pablo Solari y Salomón Rondón.

Los goles de la buena victoria de River ante Banfield

River alcanzó los 44 puntos, con 4 de diferencia sobre Talleres (40), a la espera de finalizar el próximo sábado su partido ante Defensa y Justicia, el suspendido de la fecha 19 por la muerte de un hincha en el Más Monumental.



Banfield, que sufrió la expulsión de Emanuel Insúa a falta de 10 minutos, con 18 unidades continúa a un punto del último, Arsenal (17).



La contundencia fue el factor clave para que River se quedara con los tres puntos en el sur. Con Beltrán como gran figura, por sus goles y prestancia en el área, River tuvo un primer tiempo irregular, pero se acomodó en la segunda etapa para coronar una victoria clave en pos de obtener el título.



Banfield empezó mejor el primer tiempo, con voracidad ofensiva y posesión de la pelota. Su buena intención se frenó con el primer grito de Beltrán, en la primera llegada de River.



El equipo de Martín Demichelis, que venía del envión de la victoria copera ante Fluminense, hizo una buena jugada colectiva que culminó en la pared entre Solari y Beltrán para abrir el marcador, ante la pasividad de la defensa banfileña.



River aumentó la ventaja cuando aprovechó un error compartido entre Luis Mago e Insúa. Solari desbordó, tocó con Beltrán, quien devolvió el favor y el ex Colo Colo definió cruzado para el 2-0.



A pesar de la diferencia, River no supo manejar el partido. Tanto Rodrigo Aliendro como Nicolás De La Cruz se mostraron imprecisos y Banfield se animó por el sector derecho, donde Elías Gómez, con poca ayuda de Esequiel Barco, ofreció pocas garantías.



La pelota detenida, un recurso clásico de los equipos de Falcioni, generó peligro para Banfield a través de los intentos de Giménez y Mago, con un cabezazo en el área.



Banfield continuó el ataque por la banda derecha, frente a un River totalmente desconectado, y una mano del paraguayo Robert Rojas, observada por el VAR, posibilitó el penal a favor que Giménez cambió por gol.



El descuento de Banfield generó una respuesta de River. Demichelis mandó a la cancha a Matías Kranevitter en el segundo tiempo con la intención de mejorar el mediocampo, pero en contrapartida salió Solari, uno de los más destacados. El gol tempranero de Beltrán le otorgó una solución instantánea.



De La Cruz quitó en el medio, cedió para "Nacho" Fernández y el ex Gimnasia y Esgrima La Plata, en su único aporte del partido, asistió para la definición exquisita de Beltrán.



El tercer tanto del "Millonario" resultó un impacto para Banfield que no encontró respuestas en un presente que lo tiene muy preocupado.



River, sin brillar, encontró equilibrio y se impuso en el juego. La expulsión de Insúa, con intervención del VAR por una fuerte infracción a Leandro González Pírez, complicó las cosas para Banfield.



El puntero del torneo, que llevaba 4 sin ganar como visitante, se apoyó en la jerarquía de jugadores como Barco y los buenos ingresos de Santiago Simón y Matías Suárez, quien mandó el centro preciso para el cabezazo de Rondón en su tercer gol en River, todos de visitante. El venezolano llevaba 13 partidos sin anotar.



En la próxima fecha, River recibirá a Instituto y antes (sábado 17) completará el partido con Defensa y Justicia. En tanto, Banfield visitará a Belgrano en Córdoba.



