La pregunta que molestó a Demichelis tras el 4-1 de River a Banfield: “¿Por qué no se ponen de acuerdo?”

River gozó de una contundencia muy importante y venció a Banfield por 4-1. Esta era una deuda que tenía el equipo de Martín Demichelis, que suele fallar mucho de cara al gol. Por eso, el entrenador respondió firmemente ante una pregunta que cuestionaba la generación del Millonario en el Sur.

En conferencia de prensa, el DT del puntero de la Liga Profesional reconoció que su equipo no tuvo tantas chances como acostumbra, pero les pidió a los periodistas que no se contradigan en las críticas: "Bueno, ¿y que gusta más? ¿que lleguemos mucho y no hagamos o que lleguemos poco y que hagamos goles? ¿Por qué no se ponen de acuerdo?", comenzó Demichelis, molesto ante la pregunta.

Luego, el entrenador de River agregó: "Si llegamos mucho y no convertimos, 'qué mal que trabajamos porque no metemos los goles'. Ahora que llegamos poco y los metemos, ¿está bien?", disparó.

"A mí me gusta llegar mucho, después si los chicos erran, ¿qué querés que les diga? No pasa nada. A mí me gusta llegar mucho, no llegar poco", sostuvo, mientras el periodista intentaba contestarle.

Por último, Demichelis destacó la labor de Banfield pese a la derrota: "Hoy jugamos en un campo muy difícil, te vuelvo a repetir. El último partido hizo un gran trabajo ante Racing y le llegó cantidad de veces. Hoy nos llegó muy poquito... nosotros llegamos e hicimos cuatro goles. Estén contentos alguna vez", tiró antes de irse.