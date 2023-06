La tajante respuesta de Diego Milito sobre la chance de postularse para presidente de Racing: “Hoy…”

Diego Milito es sinónimo de Inter de Milán y Champions League, pero también de Racing. El exdelantero está en Estambul para lo que será la definición entre los nerazzurri y el Manchester City, además de participar de eventos de la UEFA con leyendas del fútbol. Desde Turquía, el ídolo desestimó la chance de postularse a presidente de la Academia.

El Príncipe habló con Perros de la Calle, programa radial de Urbana Play, y dejó una respuesta que, probablemente, no era la que los hinchas de Racing querían escuchar: "No estoy pensando en eso hoy, sino disfrutar el momento, a la familia", aseguró sobre una candidatura presidencial en el club de sus amores.

Luego de dejar el fútbol en 2016, Milito fue mánager de Racing durante dos años. Bajo su conducción, la Academia ganó dos campeonatos (Superliga 2018/19 y Trofeo de Campeones 2019) y contrató, entre otros, al Chacho Coudet como entrenador. Sin embargo, diferencias con la gestión de Víctor Blanco lo llevaron a dar un paso al costado.

Sobre su alejamiento del fútbol, el exdelantero de la Selección argentina reconoció que no le hace falta: "Hoy no extraño el fútbol, más allá de que me divierte venir a este tipo de eventos", sentenció.

Sobre la final, Milito mostró su deseo de que el Inter vuelva a conquistar la Champions League, primera desde su doblete al Bayern Munich en Madrid: "De corazón quiero que Lautaro haga una gran final y pueda ganar el Inter por mi pasado y por el amor que le tengo al club", sostuvo.

Por último, el ídolo de Racing se expresó sobre su relación con Lautaro Martínez, referente académico y capitán del Inter: "Hablo seguido con Lautaro, tengo relación, lo veo bien, contento. Ha hecho un gran año. No está fácil, ellos tienen un gran entrenador y vienen bien, pero creo que Inter tiene sus armas para pelear. Quiero que le vaya bien a Lautaro", concluyó.