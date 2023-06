Corea del Sur venció a Ecuador en un partidazo y avanzó a los cuartos de final

La selección ecuatoriana cayó eliminada este jueves en los octavos de final del Mundial sub-20 de Argentina, tras perder por 2-3 ante una Corea del Sur que resistió frente al empuje final de la Mini-Tri y que ahora luchará por las semifinales contra Nigeria.



Esta vez la clase de Kendry Páez no fue suficiente. El combinado dirigido por Miguel Bravo se marcha a casa después de un partido muy intermitente y con demasiados errores atrás, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.



En un apagón de diez minutos, Corea golpeó dos veces por medio de Lee Youngjun (m.11) y Bae Junho (m.19).



Los suramericanos reaccionaron antes del descanso con un penalti transformado por Justin Cuero (m.36), pero Choi Seokhyun sentenció de cabeza tras una mala salida de Gilmar Napa (m.48) en el arranque de la segunda etapa.



Sebastián González recortó de nuevo al final (m.84), pero Corea se atrincheró y venció. Triste final para Ecuador después de protagonizar la mayor goleada en lo que va de Mundial. El 9-0 a Fiyi parece hoy muy lejano.



El equipo de Bravo empezó anestesiado y cuando quiso darse cuenta estaba dos goles abajo.



El primero nació de un centro templado de Bae Junho para el pecho de Lee Youngjun, quien, sin dejar caer la pelota, fusiló a un Napa que solo pudo quedarse mirando. Era la primera jugada de peligro de los asiáticos. Una obra de arte.



Ecuador siguió aletargado. Nadie se atrevió a dar un paso al frente, salvo Kendry Páez. Mientras, Kim Yonghak, que viene firmando un Mundial sobresaliente, transformaba en un infierno la vida de los defensas.



Casi por inercia llegó el segundo. Otra obra de arte, esta vez de Bae Junho, que se zafó de Daniel de la Cruz y despistó a Napa con un recorte sutil para poner el 0-2.



Segundo zarpazo en menos de diez minutos. La defensa ecuatoriana era transparente. Tuvo que ser Páez el que rescatara a los suyos con una aventura en solitario que acabó en un penalti más que discutible de Park Changwoo.



El lateral coreano le agarra levemente por detrás con los brazos y la estrella del última Sudamericano sub-17 siente el contacto y se deja caer.



Oshane Nation lo pitó al instante. El VAR le llamó, pero éste mantuvo su decisión.



Cuero descontó por el centro. Ecuador se metía de repente en el partido bajo la batuta de Páez. Las sensaciones al descanso no podían ser mejores, pero en el arranque de la segunda mitad recibieron un tercer y definitivo jarro de agua fría.



Esta vez fue en un córner y esta vez el que falló fue Napa, que no calculó bien la salida y por ahí apareció como un avión Choi Seokhyun. Cabezazo al palo y gol.



Los de Bravo, sin embargo, no desistieron y siguieron soñando con un remontada que acercó Sebastián González en el minuto 84 tras cazar un rechace dentro del área.



"¡Si se puede! ¡Sí se puede!", gritaba la grada. Pero no se pudo y los jugadores ecuatorianos acabaron desconsolados sobre el césped.

Fuente: EFE