Las grandes figuras y los posibles ausentes del Mundial Sub 20 en Mendoza

La Copa del Mundo Sub 20 está con la cuenta regresiva activada y en nuestra provincia ya empieza a respirarse aire de un evento único de primer nivel. Si bien el certamen ecuménico arranca el 20 de mayo, el primer encuentro en suelo provincial será recién el 21, con un total de catorce partidos en diez días.

El estadio Malvinas Argentinas puede recibir a los jugadores del futuro y hay una lista de potables nombres que pueden llegar a disputar el certamen más importante de la categoría. Claro, que hay un tema no menor y tiene que ver con los permisos por partes de los clubes a los que pertenecen, los cuáles no están en la obligación de prestarlos por no ser fecha FIFA.

Andrey Santos y Vítor Roque - Brasil

Los dos cracks de Brasil fueron fundamentales en la conquista del título Sudamericano. Andrey Santos es volante central, fue comprado por Chelsea pero está a préstamo en Vasco da Gama porque no logró permiso de Visa de trabajo. En su país, es el capitán y principal referente. Vítor Roque es delantero, la rompe en Atlético Paranaense y suena fuerte en el mercado de pases de verano en Europa. FC Barcelona, el principal candidato. Los dos estarían en Mendoza.

Mathys Tel - Francia

El delantero galo es una de las máximas apariciones de Francia. Con solo 18 años, se gana un lugar por su buen presente en el Bayern Munich, empieza a cerrar su primera temporada con rodaje en el primer equipo alemán. En total, suma 19 partidos y ha marcado cuatro goles en Bundesliga, además de haber debutado también en Champions League. Es una de las cartas de ataque que tiene el país europeo para ir por el título que ya ganó en 2013.

Giorgio Scalvini - Italia

El defensor tiene apenas 19 años y es una pieza clave en Atalanta de Italia. Ya debutó en la Selección mayor, donde acumula cinco partidos y es seguido de cerca por colosos europeos como Liverpool, Inter, Milán y Atlético de Madrid. Por su presente, difícil que pueda venir.

Álvaro Rodríguez - Uruguay

La Celeste jugará en Mendoza pero lo hará sin su principal figura. Álvaro Rodríguez es el delantero que deslumbró en el último Sudamericano y pertenece al Real Madrid, que ya avisó que no cederá al atacante de 19 años. Sin dudas, una de las ausencias de peso que se perderá Mendoza.

Ahmed Abdullahi - Nigeria

Las Águilas, siempre candidatas en el Mundial Juvenil, cuentan con el delantero como su principal figura. Con apenas 18 años, el punta se gana su lugar en el KAA Gent de Bélgica, donde ya diputó nueve partidos en la actual campaña y quiere llevar su goles al Seleccionado nacional.

Mamin Sanyang - Gambia

El delantero del conjunto africano milita en la reserva de Bayern Munich y en Alemania lo ven con una gran proyección a futuro. Si bien es extremo, puede jugar de latera o de volante por ese sector. Él y Adama Bojang, del Steve Biko FC, son las esperanzas de su Selección.